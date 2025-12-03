Κανείς δεν γλιτώνει από τον Χάαλαντ: Έχει σκοράρει απέναντι σε κάθε ομάδα της Premier League!

Πέρα από τα 100 γκολ που συμπλήρωσε στην Premier League σε μόλις 111 εμφανίσεις, με αυτό που πέτυχε στη χθεσινή νίκη επί της Φούλαμ (4-5), ο Έρλινγκ Χάαλαντ σημείωσε και ένα ακόμη σπουδαίο επίτευγμα.

Ο Νορβηγός φορ της Μάντσεστερ Σίτι έχει βρει δίχτυα απέναντι ΚΑΙ στις 23 ομάδες που έχει αντιμετωπίσει. Αγαπημένα του θύματα είναι οι Γουλβς (10), η Γουέστ Χαμ (9) και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (8).

Με το χθεσινό γκολ, ο Χάαλαντ έχει πλέον 15 γκολ στους πρώτους 14 αγώνες πρωταθλήματος, ενώ η ομάδα του είναι δεύτερη στο πρωτάθλημα, στο -2 από την Άρσεναλ που παίζει απόψε με την Μπρέντφορντ στο «Emirates».