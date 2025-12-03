Παναθηναϊκός για Βαζέχα, Μπασινά, Κυργιάκο και Λέτο: «Ο πράσινος δεσμός δεν ξεθωριάζει ποτέ»

Το… αίμα νερό δεν γίνεται, λέει μια παροιμία. Κάπως έτσι σκέφτηκαν και στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, λοιπόν, με αφορμή την παρουσία των Κριστόφ Βαζέχα, Άγγελου Μπασινά, Σωτήρη Κυργιάκου και Σεμπάστιαν Λέτο στην Κηφισιά.

Με αποτέλεσμα να «ανέβει» στα social media της ομάδας, μια σχετική φωτογραφία με τους τέσσερις παλαίμαχος άσους του «τριφυλλιού» που υπηρετούν την ομάδα των βορείων προαστίων πλέον, σε… πράσινο φόντο!

«Ο "πράσινος" δεσμός δεν ξεθωριάζει ποτέ», ανέφερε το σχετικό μήνυμα που συνόδευε την ανάρτηση, παραπέμποντας στην προσφορά των τεσσάρων στον Παναθηναϊκό.

Άλλωστε, Βαζέχα, Μπασινάς, Κυργιάκος και Λέτο αγαπήθηκαν από τον κόσμο και παράληλλα αγάπησαν την ομάδα...