Σουάρες: «Στον Άγιαξ με φώναζαν χοντρό, σε Λίβερπουλ και Μπαρτσελόνα μου επιτέθηκαν…»

Ο Λουίς Σουάρες παραχώρησε συνέντευξη στην «Sport» και μίλησε για τα παιδικά του χρόνια αλλά και όλα όσα αντιμετώπισε αργότερα στον χώρο του ποδοσφαίρου, για την κριτική που του ασκήθηκε για την συμπεριφορά του στην Μπαρτσελόνα, αλλά και για τα κιλά του.

Ο Ουρουγουανός μίλησε αρχικά για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια, μεγαλώνοντας με διαζευγμένους γονείς, έξι αδέλφια και ένα μετά βίας επαρκές εισόδημα: «Η μητέρα μου εργαζόταν μόνη της καθαρίζοντας τις τουαλέτες σε ένα εμπορικό κέντρο, και εγώ πήγαινα και μάζευα τα χρήματα που έβγαζε για να μπορούμε να τρώμε».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές που πέρασε στο ποδόσφαιρο: «Στον Άγιαξ μου είπαν ότι είμαι πολύ χοντρός. Στη Λίβερπουλ μου επιτέθηκαν λόγω της κακής μου συμπεριφοράς. Στην Μπαρτσελόνα μου επιτέθηκαν λόγω περιόδων που ήμουν σε κακή φόρμα. Έπρεπε να παλέψω σε κάθε φάση της καριέρας μου.

Από τότε που ήμουν μικρό παιδί έπρεπε να τσακώνομαι. Ήμουν πάντα έξω για να βρω φαγητό, για να βεβαιωθώ ότι εγώ και η οικογένειά μου μπορούσαμε να φάμε, και με το πάντα εννοώ πάντα. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, έπρεπε πάντα να τσακώνομαι. Ταυτόχρονα, συνειδητοποιώ ότι υπήρξαν στιγμές που δεν έδινα το σωστό παράδειγμα.

Μερικές φορές η γυναίκα μου και τα παιδιά μου δεν μπορούν να το πιστέψουν όταν ακούν την κραυγή μου. Αλλά αυτός ο τρόπος ύπαρξης... αυτή η επανάσταση που έχω μέσα μου, αυτή η πάλη, αυτό με έκανε. Προσπάθησα να το αλλάξω αυτό. Αλλά μερικές φορές όταν βρίσκομαι στο γήπεδο... η προσωπικότητα που μόλις περιέγραψα... απλώς κερδίζει».

sport-fm.gr