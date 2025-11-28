ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Εξολοθρευτής» των Ουκρανών ο Μπεργκ

«Εξολοθρευτής» των Ουκρανών ο Μπεργκ

Τα πάει περίφημα απέναντι στους Ουκρανούς ο Χένινγκ Μπεργκ

Η ανάρτηση της Ομόνοιας για τον Νορβηγό μετά τη νίκη επί της Ντιναμό Κιέβου: 

Ένα αξιοσημείωτο στατιστικό καταγράφει ο Χένινγκ Μπεργκ απέναντι σε Ουκρανικές ομάδες, καθώς έφυγε νικητής από το γήπεδο και στις πέντε φορές που τέθηκε ως προπονητής αντιμέτωπός τους.

Τη σεζόν 2014/15 ήταν στον πάγκο της Πολωνικής, Λέγκια Βαρσοβίας και αντιμετώπισε στους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ την Μέταλιστ Χαρκόβου, την οποία κέρδισε δύο φορές με 0-1 και 2-1.

Τη σεζόν 2015/16, ως προπονητής της Λέγκια Βαρσοβίας, αντιμετώπισε τη Ζόρια Λουχάνσκ στη φάση των πλέι-οφ … Δείτε περισσότερα

