Μπεργκ: «Όμορφος συνδυασμός στο πέναλτι, πανέμορφο το δεύτερο γκολ»

«Άρχισαν κάπως καλύτερα αλλά εμείς γινόμασταν καλύτεροι στην πορεία, είχαμε τις ευκαιρίες, έγινε ένας όμορφος συνδυασμός στο πρώτο γκολ, υπέροχο το δεύτερο γκολ για να φτάσουμε στη νίκη»

Για τη μάχη της πρόκρισης: «Οι εμφανίσεις μας ήταν καλές. Με την Μάιντς μπορούσαμε κάτι καλύτερο, μπορούσαμε για νίκη στην Ντρίτα, είμαι ευχαριστημένος».

Για τις αλλαγές στο αρχικό σχήμα: «Έχουμε καλό σύνολο και προσπαθούμε να το εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο τρόπο. Στη Λωζάνη έγιναν περισσότερες αλλαγές. Και σήμερα έγιναν αλλαγές και τα καταφέραμε».