LIVE: Ομόνοια - Ντιναμό Κιέβου 1-0
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ξεκίνησε στις 19:45 η αναμέτρηση της Ομόνοιας με την Ντιναμό Κιέβου στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League
Η ιστοσελίδα μας σας μεταφέρει την εξέλιξη της αναμέτρησης στο ΓΣΠ:
34΄ΓΚΟΛ, 1-0 η Ομόνοια με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Σεμέδο!
32΄Πέναλτι για την Ομόνοια! Το κέρδισε ο Ανδρέου από τον Ποπόφ.
19΄Ευκαιρία για την Ομόνοια! Ο Κίτσος έκανε το σουτ εντός περιοχής όμως η μπάλα πήγε κατευθείαν στον τερματοφύλακα.
7΄Μεγάλη ευκαιρία για τους Ουκρανούς με το σουτ του Καραβάγιεφ, έδιωξε ο Ουζόχο.
1΄Σέντρα!
ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:
ΟΜΟΝΟΙΑ: Ουζόχο, Μασούρας, Σίμιτς, Αγκουζούλ, Κίτσος, Μάριτς, Εράκοβιτς, Εβάντρο, Ε.Αντρέου, Σεμέδο, Νεοφύτου
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ: Νεστσερέτ, Καραβάγιεφ, Ποπόφ, Τιαρέ, Μιχάβκο, Μιχαϊλένκο, Πιχαλιόνοκ, Ρουμπτσίνσκι, Κάμπαγεφ, Βολόσιν, Ογκουντάνα.
ΣΚΟΡΕΡ: 34΄Σεμέδο (πεν.)
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 4΄Μάριτς/33΄Ποπόφ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ:
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ:
Radoslav Gidzhenov
VAR:
Nikola Popov