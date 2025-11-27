LIVE: Ομόνοια - Ντιναμό Κιέβου 1-0

Η ιστοσελίδα μας σας μεταφέρει την εξέλιξη της αναμέτρησης στο ΓΣΠ:

34΄ΓΚΟΛ, 1-0 η Ομόνοια με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Σεμέδο!

32΄Πέναλτι για την Ομόνοια! Το κέρδισε ο Ανδρέου από τον Ποπόφ.

19΄Ευκαιρία για την Ομόνοια! Ο Κίτσος έκανε το σουτ εντός περιοχής όμως η μπάλα πήγε κατευθείαν στον τερματοφύλακα.

7΄Μεγάλη ευκαιρία για τους Ουκρανούς με το σουτ του Καραβάγιεφ, έδιωξε ο Ουζόχο.

1΄Σέντρα!

ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:

ΟΜΟΝΟΙΑ: Ουζόχο, Μασούρας, Σίμιτς, Αγκουζούλ, Κίτσος, Μάριτς, Εράκοβιτς, Εβάντρο, Ε.Αντρέου, Σεμέδο, Νεοφύτου

ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ: Νεστσερέτ, Καραβάγιεφ, Ποπόφ, Τιαρέ, Μιχάβκο, Μιχαϊλένκο, Πιχαλιόνοκ, Ρουμπτσίνσκι, Κάμπαγεφ, Βολόσιν, Ογκουντάνα.

ΣΚΟΡΕΡ: 34΄Σεμέδο (πεν.)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 4΄Μάριτς/33΄Ποπόφ

ΚΟΚΚΙΝΕΣ:

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ:

Radoslav Gidzhenov

VAR:

Nikola Popov