Η Ομόνοια εξασφάλισε επιπλέον 800 εισιτήρια για Βιέννη!

Η Ομόνοια ανακοίνωσε πως, λόγω της τεράστιας ζήτησης για τον εκτός έδρας αγώνα απέναντι στη Ραπίντ Βιέννης στις 11 Δεκεμβρίου, κατάφερε να εξασφαλίσει ακόμη 800 εισιτήρια.

Με την προσθήκη αυτή, ο αριθμός των διαθέσιμων εισιτηρίων για τον πράσινο κόσμο φτάνει πλέον τα 2.500, με τον φίλαθλο στρατό της ομάδας να ετοιμάζεται για εντυπωσιακή παρουσία στην αυστριακή πρωτεύουσα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ενημερώνουμε ότι λόγω της αυξημένης ζήτησης για τα εισιτήρια που μας αναλογούν για τον αγώνα με την SK RAPID στη Βιέννη, η ομάδα μας με ενέργειες που ακολούθησε εξασφάλισε επιπλέον εισιτήρια μέσω του προγράμματος safe standing της ΟΥΕΦΑ.

Αυτά τα επιπλέον εισιτήρια προστέθηκαν από χθες στην υφιστάμενη διαδικασία προπώλησης, η οποία συνεχίζει χωρίς καμία αλλαγή στον τρόπο που έχει ήδη ανακοινωθεί.

Κατά συνέπεια ο συνολικός αριθμός εισιτηρίων που μας αναλογεί ανέρχεται στις 2500. Η ροή διάθεσης εισιτηρίων συνεχίζει να είναι σε υψηλά επίπεδα.

Υπενθυμίζουμε τη διαδικασία διάθεσης εισιτηρίων: https://tinyurl.com/23nku6t2»