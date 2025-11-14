Και με την επιστροφή, το οπλοστάσιο θα είναι γεμάτο, μιας και από τα πιτς θα βγουν οι Σενού Κουλιμπαλί και Κάρελ Άιτινγκ.

Οι δύο τους προπονήθηκαν σε πιο εντατικούς ρυθμούς και πλέον ο Χένινγκ Μπεργκ έχει κάθε λόγο να χαμογελά. Μιλάμε άλλωστε για δύο παίκτες που έχουν δείξει την ποιότητά τους και πριν τραυματιστούν, είχαν βάλει τη σφραγίδα τους στα παιχνίδια της Ομόνοιας. Αυξάνονται έτσι οι επιλογές, τόσο στην άμυνα όσο και στον χώρο του κέντρου, δίνοντας ευελιξία κινήσεων στον Νορβηγό τεχνικό.

Φυσικά ο Μπεργκ εύχεται να μην προκύψει κάποιο απρόοπτο με τους διεθνείς ποδοσφαιριστές που δεν είναι και λίγοι. Συγκεκριμένα, απουσιάζουν οι Φαμπιάνο, Κούσουλος, Παναγιώτου και Ε. Ανδρέου οι οποίοι είναι στην κλήση της Εθνικής Κύπρου, ο Σεμέδο (Πράσινο Ακρωτήρι), Γιόβετιτς (Μαυροβούνιο), καθώς επίσης και οι Π. Ανδρέου, Νεοφύτου και Π. Μιχαήλ που βρίσκονται με την Εθνική Ελπίδων.

Έτσι θα μπορέσει να δουλέψει με όλο το υλικό ενόψει του πολύ δύσκολου προγράμματος που έχουν οι πράσινοι. Μέσα σε έναν μήνα η Ομόνοια θα παίξει οκτώ ματς σε Κύπρο και Ευρώπη. Και καλείται να δείξει την ίδια αποφασιστικότητα ώστε να συνεχίσει στην κορυφή και να κλείσει θέση και στην 24άδα του Conference League.

Επίδοση 20ετίας στην επίθεση

Η Ομόνοια δείχνει ιδιαίτερα παραγωγική σε αυτές τις δέκα αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Σκόραρε 23 γκολ και η επίδοση αυτή είναι η καλύτερη επίδοση των τελευταίων 20 χρόνων! Η τελευταία φορά που σκόραρε περισσότερες φορές μέχρι σε αυτό το στάδιο του πρωταθλήματος ήταν τη σεζόν 2006-2007 που είχε πετύχει 26 τέρματα. Επίσης, τα έξι γκολ παθητικό είναι η τρίτη καλύτερη επίδοση της 20ετίας μετά τα τρία της σεζόν 2011-2012 και τα πέντε της σεζόν 2013-2014. Έξι γκολ στη 10η αγωνιστική δέχθηκε ακόμη τέσσερις φορές τα τελευταία 20 χρόνια.