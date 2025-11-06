Πολλά μπορεί να αλλάξουν, όχι όμως αυτό...

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αποτελεί θέμα συζήτησης το αν και πόσες αλλαγές θα κάνει ο Χένινγκ Μπεργκ στο αποψινό ματς με την Λωζάνη

Η αλήθεια είναι πως αν θα πόνταρε κανείς τα λεφτά του κάπου, θα ήταν στο να κάνει αλλαγές ο Νορβηγός, ίσως και αρκετές. Πολλά λοιπόν μπορούν να αλλάξουν αναφορικά με τους πρώτους 11 που θα επιλέξει ο Μπεργκ όμως ένα... δεν! Η επιθυμία για να φύγει η Ομόνοια από την έδρα της Λωζάνης με θετικό αποτέλεσμα. Αυτός είναι ο στόχος των πρασίνων, όποιοι κι αν αγωνιστούν να καταφέρουν να πάρουν είτε τη νίκη, είτε τον βαθμό. Άλλωστε, οι λεγόμενοι αναπληρωματικοί, εάν τελικά όντως βρεθούν στην αρχική εντεκάδα, θα θέλουν να αποδείξουν στον προπονητή τους πράγματα έτσι; 

