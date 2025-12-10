Δημητρίου πριν την αναχώρηση για Βιέννη: «Θα είναι ένας εξαιρετικά δύσκολος αγώνας»

Διαβάστε όσα είπε ο Αντρέας Δημητρίου ενόψει του αγώνα του τριφυλλιού με την Ραπίντ:

«Σημαντικός αγώνας για εμάς, απέναντι σε έναν πολύ καλό αντίπαλο σε μία δύσκολη έδρα. Γνωρίζουμε τα βαθμολογικά δεδομένα και ξέρουμε τι σημαίνει εάν καταφέρουμε να κερδίσουμε. Βέβαια, είναι εύκολο να το λες, στην πράξη περιμένουμε ότι θα είναι ένας εξαιρετικά δύσκολος αγώνας πολύ απαιτητικός και όπως λέει ο προπονητής πολλές φορές, θα χρειαστεί να είμαστε κοντά στο καλύτερο μας επίπεδο για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε το βαθμολογικό κέρδος.

Είναι σημαντικό που θα έχουμε αρκετό κόσμο δίπλα μας, περίπου 2.500, έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια που μας αναλογούσαν, αν και η ζήτηση ήταν για πολύ περισσότερο κόσμο. Τους ευχαριστούμε γι’ αυτό και ευχόμαστε μαζί να προσπαθήσουμε και να πετύχουμε στο τέλος της ημέρας τον στόχο μας».

Ο ακριβής αριθμός εισιτηρίων ποιος είναι; «Είναι 2.500 φίλαθλοι, όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί. Είχαμε ζητήσει επιπλέον εισιτήρια και έχουν παραχωρηθεί από τη Ραπίντ για θέσεις που παρακολουθούν τον αγώνα όρθιοι θεατές. Είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός και θα μας δώσει μεγάλη βοήθεια στο γήπεδο».

Με αφορμή την ανανέωση της συνεργασίας με τον Εβάντρο, προηγήθηκε ο Κουλιμπαλί, τι να περιμένουν οι φίλοι της Ομόνοιας; «Η διαδικασία με τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών που εκπνέουν βρίσκεται σε εξέλιξη. Είχαμε πει από την αρχή ότι θέλουμε αθόρυβα να χειριζόμαστε αυτό το θέμα, να μην μιλούμε δημόσια γι’ αυτό το ζήτημα, θεωρούμε ότι με αυτό τον τρόπο θα πετύχουμε τον στόχο μας. Και όπως αθόρυβα ανανεώθηκαν τα συμβόλαια του Κουλιμπαλί και του Εβάντρο, θέλουμε να συνεχίσουμε με αυτό τον τρόπο και τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές».