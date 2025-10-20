Στην έξοδο από τη Γιουβέντους ο Τούντορ, αυτοί είναι οι τρεις υποψήφιοι αντικαταστάτες του

Η θέση του Ιγκόρ Τούντορ στον πάγκο της Γιουβέντους δείχνει να κλονίζεται, ιδιαίτερα μετά τη νέα απογοητευτική εμφάνιση και την ήττα με 2-0 από την Κόμο στο «Τζιουζέπε Σινιγκάλια» για το ιταλικό πρωτάθλημα.

Οι εξελίξεις φαίνεται πως επισπεύδονται, με τα επόμενα δύο παιχνίδια, στη Μαδρίτη απέναντι στη Ρεάλ και στη Ρώμη με τη Λάτσιο, να χαρακτηρίζονται καθοριστικά για την παραμονή ή μη του Κροάτη προπονητή.

Όπως μεταδίδει η «Gazzetta dello Sport», η διοίκηση του συλλόγου ήδη καταστρώνει εναλλακτικά πλάνα. Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι είναι ένα από τα πρώτα ονόματα που εξετάζονται, καθώς είχε απασχολήσει τον σύλλογο και το περασμένο καλοκαίρι, όταν ο Φεντερίκο Τζουντόλι βρισκόταν ακόμη σε ρόλο τεχνικού διευθυντή.

Παρόλα αυτά, οικονομικοί παράγοντες δυσκολεύουν την εξίσωση. Η Γιουβέντους δεσμεύεται με υψηλό συμβόλαιο προς τον Τιάγκο Μότα (12 εκατ. ευρώ ετησίως έως το 2027), ενώ και ο Τούντορ έχει ακόμη δύο χρόνια συμβολαίου.

Εκτός του Σπαλέτι, στο τραπέζι βρίσκεται και το όνομα του Ρομπέρτο Μαντσίνι. Αν και δηλωμένος φίλος της ομάδας, η πορεία του ως προπονητής με αντίπαλες ομάδες τον καθιστά αμφιλεγόμενη επιλογή για τους οπαδούς.

Μια εναλλακτική πιο χαμηλού ρίσκου αλλά και κόστους είναι ο Ραφαέλε Παλαντίνο. Ο τεχνικός διευθυντής Φρανσουά Μοντέστο τον γνωρίζει καλά από τη συνεργασία τους στη Μόντσα και θεωρεί ότι έχει τις δυνατότητες να ανταποκριθεί, έχοντας μείνει ελεύθερος από τη Φιορεντίνα.