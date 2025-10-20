ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ομόνοια: 600 εισιτήρια για Λωζάνη

Ενημέρωση από την Ομόνοια για τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα με την FC Lausanne-Sport

Από την Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου, στις 14:00, διατίθενται τα εισιτήρια για τον αγώνα με την FC Lausanne-Sport, που θα διεξαχθεί στο στάδιο «Stade de la Tuilière», στην Λωζάνη (Ελβετία), την Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου, στις 21:00, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Conference League.

Στη διάθεσή μας θα έχουμε 600 θέσεις για το τμήμα B (ζώνη Β5)

Διάθεση εισιτήριων

Η διάθεση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει με αγορά κουπονιού.

Η παράδοση του εισιτηρίου θα αποστέλνεται ηλεκτρονικά μετά την αγορά του κουπονιού.

Δεν θα πωλούνται εισιτήρια στην Λωζάνη για τους φιλάθλους μας.

Η διάθεση των εισιτηρίων ολοκληρώνεται στις 3 Νοεμβρίου.

Σειρά προτεραιότητας αγοράς εισιτηρίων

Δευτέρα και Τρίτη (20-21/10)

– Το 55% των εισιτηρίων θα δοθούν με βάση τη σειρά κατάταξης βαθμών από την προσέλευση των φιλάθλων στους εντός έδρας αγώνες.

Τετάρτη και Πέμπτη (22-23/10)

– Το 15% των εισιτηρίων θα δοθούν με βάση τη σειρά κατάταξης βαθμών που συγκεντρώθηκαν από την έναρξη της σεζόν 2025-26.

– Το 15% των εισιτηρίων θα δοθούν με βάση τη σειρά κατάταξης βαθμών που συγκεντρώθηκαν τον τελευταίο ένα μήνα.

– Το 15% των εισιτηρίων θα δοθούν σε κατόχους Privilege card και Εισιτηρίου Διαρκείας μετά από κλήρωση.

Παρασκευή και Σάββατο (25-26/10)

– Σε περίπτωση που δεν διατεθούν όλα τα εισιτήρια τότε τα επανομείναντα θα τεθούν στη διάθεση των φιλάθλων που βρίσκονται στις αμέσως επόμενες θέσεις κατάταξης με βάση τα πιο πάνω κριτήρια

Δευτέρα (27/10) μέχρι Δευτέρα (03/11)

– Εάν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα εισιτήρια θα γίνεται ελεύθερη διάθεση εισιτηρίων σε όλο τον κόσμο μας

Οι φίλαθλοι που θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν εισιτήριο σύμφωνα με τη διαδικασία προτεραιότητας, θα λάβουν την προηγούμενη ημέρα σχετικό μήνυμα στον τηλεφωνικό αριθμό που έχουν καταχωρημένο στο σύστημα εισιτηρίων (Online Ticketing).

Παρακαλούμε όπως στα σημεία πώλησης εισιτηρίων προσέρχονται μόνο οι φίλαθλοι που λαμβάνουν το συγκεκριμένο μήνυμα.

Για την αγορά κουπονιού είναι υποχρεωτικό να συλλέγονται τα ακόλουθα στοιχεία:

– Ονοματεπώνυμο

– Αριθμός πολιτικής ταυτότητας

– Ημερομηνία γεννήσεως

– Κινητό τηλέφωνο – Email

Η τιμή των εισιτηρίων όπως έχουν καθοριστεί από τη γηπεδούχο ομάδα: €20

Τα σημεία πώλησης των εισιτηρίων και το ωράριο λειτουργίας

– Green Boutique Νήσου και Παπανικολή

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 09:00 – 13:00 με 14:00 – 18:00

Τετάρτη και Σάββατο 09:00 –14:00

– Green Boutique Λεμεσού

Δευτέρα με Παρασκευή 15:30 – 19:30

– Online Ticketing: https://tickets.stadium-360.net/omonoia

Δευτέρα 20/10 από τις 10:00 μέχρι και την Δευτέρα 03/11 στις 14:00

Τρόποι πληρωμής

– Green Boutique Νήσου: Μετρητά, πιστωτική και χρεωστική κάρτα.

– Online Ticketing: Πιστωτική και χρεωστική κάρτα.

 

