Φλικ: Περίπλοκη η κατάσταση στην Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται αύριο (21/10, 19:45) στο Μοντζουίκ τον Ολυμπιακό, για την 3η αγωνιστική του Champions League, και ο Χάνσι Φλικ προσπάθησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου να καταστήσει απόλυτα σαφές ότι το μυαλό του ίδιου και των παικτών του είναι αποκλειστικά στο ματς με τους πρωταθλητές Ελλάδας, και όχι στο "clasico" που ακολουθεί την Κυριακή (26/10) στο "Σαντιάγκο Μπερναμπέου". «Θα το σκεφτώ μετά τον αυριανό αγώνα» ήταν η χαρακτηριστική απάντηση του Γερμανού τεχνικού, σε ερώτηση για το μεγάλο ντέρμπι με τη Ρεάλ, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε η απάντησή του, όταν ρωτήθηκε για την αποβολή του στο παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου με την Τζιρόνα, που θα τον υποχρεώσει να δει το μεγάλο ντέρμπι της Μαδρίτης από την εξέδρα: «Για μένα, αυτό θα έρθει αργότερα. Τώρα σκέφτομαι το Champions League».

