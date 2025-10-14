ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Tο 44% και το 0/3 κτυπούν καμπανάκι για την Ομόνοια!

ΓΗΠΕΔΟ

Παγίδα μπορεί να θεωρηθεί για την Ομόνοια ο εκτός έδρας αγώνας της Κυριακής (19/10, 18:00) απέναντι στην Κρασάβα ΕΝΥ. Ιδίως αν αναλογιστεί κανείς ότι το τριφύλλι, τα τελευταία χρόνια, δυσκολεύεται στα ματς με τις ομάδες που ανεβαίνουν στα... σαλόνια.

Είναι ενδεικτικό ότι, την τελευταία τριετία, από τους 18 αγώνες που έδωσε κόντρα σε αυτές τις ομάδες (τρεις ομάδες και έξι αγώνες ανά σεζόν), έχει «γκελάρει» στους οκτώ, δηλαδή σε ποσοστό 44%! Και ναι μεν έχει κερδίσει (έστω και οριακά) στην πλειοψηφία αυτών των αγώνων, όμως λαμβανομένου υπόψη ότι πρόκειται για ματς στα οποία είναι το απόλυτο φαβορί, το ποσοστό νικών είναι σίγουρα... ανησυχητικό, ενόψει του αγώνα με την ομάδα του Ύψωνα.

Περαιτέρω, δεδομένου ότι η Ομόνοια κέρδισε το μοναδικό προηγούμενο φετινό παιχνίδι της με νεοφώτιστο (3-0 τον Ακρίτα), «καμπανάκι» μπορεί να αποτελέσει και το στατιστικό που λέει ότι σε καμία από τις προηγούμενες τρεις χρονιές, οι πράσινοι δεν επικράτησαν και στα δύο πρώτα παιχνίδια που έδωσαν με ομάδες που ανέβηκαν! Μάλιστα, τη σεζόν 2022/23 και την περσινή (2024/25), δεν κέρδισαν ούτε το πρώτο, ούτε το δεύτερο, ενώ την ενδιάμεση περίοδο (2023/24) κέρδισαν ένα από τα δύο πρώτα.

Οι γκέλες της Ομόνοιας με τους «νεοφώτιστους» την τελευταία τριετία:

2022/23 (ανέβηκαν Νέα Σαλαμίνα, Ακρίτας, Καρμιώτισσα)

  • Νέα Σαλαμίνα-Ομόνοια 2-1
  • Ομόνοια-Νέα Σαλαμίνα 0-1 
  • Ακρίτας-Ομόνοια 1-0

2023/24 (ανέβηκαν ΑΕΖ, Εθνικός, Οθέλλος)

  • Εθνικός-Ομόνοια 2-2
  • ΑΕΖ-Ομόνοια 0-0
  • Ομόνοια ΑΕΖ 3-3

2024/25 (ανέβηκαν Ένωση, Ομόνοια 29Μ και Ομόνοια Αραδίππου)

  • Ομόνοια-Ένωση 0-1
  • Ομόνοια-Ομόνοια 29Μ 1-1

 

 

