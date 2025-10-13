Οι σημαίες της Ομόνοιας: Κούσουλος και Φαμπιάνο οι μακροβιότεροι στο ρόστερ!

Ο Γιάννης Κούσουλος και ο Φαμπιάνο αποτελούν τους μακροβιότερους ποδοσφαιριστές στο ρόστερ της Ομόνοιας, ενσαρκώνοντας τη συνέπεια, τη μαχητικότητα και την ταύτιση με την ιδέα του «τριφυλλιού». Δύο αρχηγοί που γράφουν τη δική τους ιστορία με τα πράσινα και συνεχίζουν να ηγούνται, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.

Γιάννης Κούσουλος: Επτά χρόνια «πράσινης» προσφοράς

Ο πρώτος που εντάχθηκε στο ρόστερ της Ομόνοιας ήταν ο Γιάννης Κούσουλος, τον Ιούλιο του 2018, προερχόμενος από τη Νέα Σαλαμίνα. Ήταν μία από τις πρώτες μεταγραφές της νέας εποχής, υπό τη διοίκηση του Σταύρου Παπασταύρου. Από τότε, ο διεθνής Κύπριος μέσος έχει φορέσει τη φανέλα της Ομόνοιας σε 214 επίσημα παιχνίδια, σκοράροντας 16 γκολ και μοιράζοντας 6 ασίστ.

Στη μέχρι σήμερα διαδρομή του με την Ομόνοια, έχει πανηγυρίσει:

1 Πρωτάθλημα

2 Κύπελλα

1 Σούπερ Καπ

5 προκρίσεις σε ομίλους ευρωπαϊκών διοργανώσεων (2 φορές Europa League, 1 φορά Europa Conference League, 2 φορές League Phase Conference League)

Είναι αναπόσπαστο μέλος της Εθνικής Κύπρου με 47 συμμετοχές και 4 γκολ, εκπροσωπώντας επάξια τη χώρα σε διεθνές επίπεδο.

Φαμπιάνο: Από «αντικαταστάτης ανάγκης» σε θρύλος

Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας Φαμπιάνο αφίχθη στην Κύπρο τον Οκτώβριο του 2019, σε μια περίοδο που η Ομόνοια είχε μείνει ξαφνικά χωρίς βασικούς γκολκίπερ, λόγω σοβαρών τραυματισμών των Ουζόχο και Παναγή. Από την πρώτη του κιόλας εμφάνιση, ο «Φάμπι» έδειξε την κλάση του και κέρδισε αμέσως την εμπιστοσύνη του κόσμου.

Μέσα σε διάστημα 6 και πλέον χρόνων, έχει καταγράψει 209 συμμετοχές με τα «πράσινα», κρατώντας 90 clean sheets, αριθμός εντυπωσιακός που καταδεικνύει τη σταθερότητά του κάτω από τα δοκάρια.

Με την Ομόνοια πανηγύρισε: