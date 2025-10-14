ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το θαύμα του Πράσινου Ακρωτηρίου - 90 ομάδες, ένα όνειρο Μουντιάλ και ένας γάιδαρος που έγινε σύμβολο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το θαύμα του Πράσινου Ακρωτηρίου - 90 ομάδες, ένα όνειρο Μουντιάλ και ένας γάιδαρος που έγινε σύμβολο

Το Πράσινο Ακρωτήρι έγραψε ιστορία παίρνοντας το εισιτήριο για την τελική φάση του Μουντιάλ.

Έγραψε ιστορία το Πράσινο Ακρωτήρι! Για πρώτη φορά στην ιστορία του, πήρε το εισιτήριο για την τελική φάση του Μουντιάλ και παράλληλα έγινε η δεύτερη μικρότερη χώρα (550.000 κάτοικοι), που το καταφέρνει, πίσω μόνο απ' την Ισλανδία του 2018.

«Ήρθε η ώρα να γιορτάσουμε», δήλωσε ο τερματοφύλακας Γιοσιμάρ Ντίας στους δημοσιογράφους, ομολογώντας ότι «ονειρευόταν αυτή τη στιγμή από τότε που ήμουν παιδί». Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Πράσινου Ακρωτηρίου δεν ανήκε στη FIFA μέχρι το 1986.

Τώρα όμως, θα αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, μαζί με τουλάχιστον δύο άλλες χώρες που θα κάνουν το ντεμπούτο τους: την Ιορδανία και το Ουζμπεκιστάν, χώρες που επίσης επωφελούνται από την επέκταση του τουρνουά σε 48 ομάδες.

Ως ένδειξη της σημασίας της διοργάνωσης στη μικρή χώρα των 12 νησιών, η κυβέρνηση είχε κηρύξει μισή μέρα αργίας, ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι οπαδοί να μπορέσουν να ζήσουν αυτή την πολυαναμενόμενη στιγμή.

Αυτό όμως που έχει ξεχωριστή σημασία είναι το γεγονός ότι το Πράσινο Ακρωτήρι διαθέτει το πρωτάθλημα με τις περισσότερες ομάδες στον κόσμο! Υπολογίζεται ότι κάθε σεζόν συμμετέχουν από 60 έως 90 σύλλογοι, καθώς κάθε νησί έχει το δικό του πρωτάθλημα.

Και πριν από μερικά χρόνια, στον τελικό, η μπάλα μεταφέρθηκε στους διαιτητές… με γάιδαρο, σε μία σουρεάλ κατάσταση. Το Πράσινο Ακρωτήριο, που κατετάγη τελευταίο στον όμιλό του στα πρόσφατα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, διέγραψε μια τρομερή πορεία, χάνοντας μόνο έναν από τους 10 αγώνες του, στο Καμερούν (4-1), το οποίο νίκησε εντός έδρας στον επαναληπτικό αγώνα τον περασμένο μήνα (1-0).

athleitko.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η κλήση της εθνικής για τους αγώνες με την Τουρκία

Χαντμπολ

|

Category image

Τα νεότερα για Ζίβκοβιτς στον ΠΑΟΚ ενόψει ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Στο μυαλό μόνο το ντέρμπι

ΑΡΗΣ

|

Category image

«Ο Ιωαννίδης θα κάνει τους οπαδούς της Σπόρτινγκ να ξεχάσουν τον Γιόκερες»

Ελλάδα

|

Category image

Πρόβλημα με Λεβαντόφσκι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Υπάρχει ελπίδα; Ο Μίχαελ Σουμάχερ έδειξε μικρή βελτίωση

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η επιστροφή της πίστης!

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Εθνική Νέων Κ-19: Εκτός έδρας νίκη επί της Ρουμανίας

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

ΑΕΛ: Τα εισιτήρια για Άρη

ΑΕΛ

|

Category image

Φλερτάρει με τη Serie A ο Έντρικ – Το φαβορί για το αστέρι της Ρεάλ Μαδρίτης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μένει στην Άστον Βίλα μέχρι το 2029 ο Καμαρά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαλοτέλι: «Είχα κάποιες προτάσεις από το εξωτερικό, αλλά ήλπιζα να βρω μια ομάδα από Ιταλία»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Καρφιά» Ράσφορντ για Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O ψυχωμένος Κιέζα… γύρισε το τσιπάκι και παραμένει στη Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στο τραπέζι τέσσερα συμβόλαια στον Ολυμπιακό

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη