Νίκη και μετά ντέρμπι!

Να κερδίσει την Κυριακή (19:00) τον Ολυμπιακό, για να αφοσιωθεί στη συνέχεια σε μια σειρά από ντέρμπι που απομένουν μέχρι τη λήξη του α' γύρου. Η συνέχεια περιλαμβάνει τους ακόλουθους αγώνες:

7η ΑΠΟΕΛ - Ολυμπιακός

8η ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ

9η ΑΠΟΕΛ - Εθνικός

10η Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ

11η ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ

12η Ανόρθωση - ΑΠΟΕΛ

13η ΑΠΟΕΛ - Άρης

Μόνο οι έτοιμοι...

Όσον αφορά τους παίκτες που έχουν προβλήματα, μόνο οι 100% έτοιμοι θα βρίσκονται στην αποστολή για τον αγώνα της Κυριακής. Υπενθυμίζουμε ότι προβλήματα τραυματισμών παρουσίαζαν οι Σωτηρίου, Μπάλντε, Μαϊόλι και Διαμαντάκος. Αν κάποιοι είναι έτοιμοι, τότε, θα μπουν δυνατά στις προπονήσεις της εβδομάδας, αλλιώς θα μείνουν εκτός και θα δοκιμάσουν την άλλη βδομάδα ενόψει του ντέρμπι με την ΑΕΚ. Στις προπονήσεις αναμένεται να συμμετέχουν κανονικά και όλοι οι διεθνείς που δεν αντιμετώπισαν οποιοδήποτε πρόβλημα στους αγώνες των εθνικών τους ομάδων.