«Εκτός για κάποιες βδομάδες ο Κοκόριν»

Ο Ε.Τ του Άρη παραχώρησε δηλώσεις ενόψει του αγώνα με την ΑΕΛ

Ο Κώστας Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στα αγωνιστικά δεδομένα, την εκδήλωση για τα 95χρονα και τον Αλεξάντερ Κοκόρι. 

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για την εκδήλωση της Κυριακής για τα 95χρονα: «Ήταν στο πλαίσιο των εορτασμών των 95 χρόνων του σωματείου. Το φεστιβάλ ότι το αποκορύφωμα των εορτασμών με όλο τον κόσμο της ομάδας. Υπήρχε πολύ μεγάλη προσέλευση κόσμου. Ξεκίνησε από τις 3 και ολοκληρώθηκε στις 10 το βράδυ με συναυλία της Δέσποινας Βανδή».

Για τις επιστροφές των διεθνών: «Είναι στην Κύπρο οι διεθνείς με τη χώρα μας. Σήμερα επιστρέφουν άλλοι τρεις. Ο τελευταίος που θα επιστρέψει είναι ο Καλούλου την ερχόμενη Πέμπτη».

Για το επερχόμενο ματς με την ΑΕΛ: «Υπάρχει ένα παράδοξο. Το τελευταίο παιχνίδι που δώσαμε εντός έδρας ήταν απέναντι στον ίδιο προπονητή. Θα βρούμε και πάλι αντίπαλο τον κ. Μαρτίνς. Είδαμε και στο παιχνίδι με την Ανόρθωση τουλάχιστον η ψυχολογία έχει αλλάξει στην ΑΕΛ. Υπάρχει ένα ιδιαίτερο κίνητρο για αυτούς τους αγώνες. Θα πρέπει να είμαστε καλοί σε όλο το παιχνίδι για να μπορέσουμε να πάρουμε αυτό που θέλουμε».

Για τα εισιτήρια των φιλοξενουμένων: «Ανέκαθεν η πρόθεση μας είναι να δίνουμε περισσότερα εισιτήρια στους φιλοξενούμενους. Είχατε τέτοια πρόθεση και στο ματς με τον Απόλλωνα. Καταθέσαμε ένα αίτημα στην ΚΟΠ και ζητήσαμε να εξαιρεθούμε από τις ομάδες των οποίων οι αγώνες χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου. Πήραμε την άδεια της ΚΟΠ για αυτό και θα δοθεί ένας πολύ μεγαλύτερος αριθμός εισιτηρίων στην ΑΕΛ. Είναι κάπου στα 1600 με 1700».

Για τα αγωνιστικά δεδομένα: «Θα έχουμε την απουσία του Κακόριν και Μπουράν. Γκομίς και Γκάουσταντ προπονούνται κανονικά με την ομάδα, οπότε θεωρώ θα είναι διαθέσιμοι».

Για τον Κακόριν: «Αυτό που ισχύει με τον Κακόριν είναι ότι είχε πάει στη Γερμανία για να κάνει μια αρθροσκόπηση. Έχει επιστρέψει και ακολουθεί μια συντηρητική αγωγή για να μην έχουμε οποιοδήποτε πρόβλημα. Θα μείνει κάποιες βδομάδες εκτός».

 

Διαβαστε ακομη