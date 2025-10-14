ΒΙΝΤΕΟ: Ο ΑΠΟΕΛ θυμάται όμορφα γκολ κόντρα στον Ολυμπιακό

Ο ΑΠΟΕΛ θυμάται κάποια από τα γκολ που σημειώθηκαν στις αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό καλώντας παράλληλα τον κόσμο να βρεθεί στο ΓΣΠ για το ματς της 7ης αγωνιστικής.

Αναλυτικά όσα σημειώνει:

Μια από τις ιστορικότερες αναμετρήσεις του κυπριακού πρωταθλήματος είναι αυτή ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και Ολυμπιακό Λευκωσίας. Ομάδες που αποτέλεσαν ιδρυτικά μέλη της ΚΟΠ. Οι αναμετρήσεις τους, έχουν χαρίσει μέσα από τόσες δεκαετίες, πολλά και όμορφα γκολ… Την Κυριακή καλούμε τον κόσμο να έρθει και να υποστηρίξει την ομάδα μας, για την νίκη και την παραμονή της, στην κορυφή