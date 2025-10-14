O πρωταθλητής θα ανοίγει την αυλαία του Champions League

Tην εναρκτήρια βραδιά του Champions League, την αυλαία θα… ανοίγει ο πρωταθλητής της σεζόν που πέρασε.

Από τη σεζόν 2027/28, την εναρκτήρια βραδιά της League Phase θα ανοίγει ο πρωταθλητής της περασμένης περιόδου. Στόχος, να κατανεμηθούν καλύτερα οι αγώνες, αλλά και να αυξηθεί η ακροαματικότητα.

Δεδομένου ότι η πρώτη αγωνιστική της League Phase δεν επηρεάζεται από άλλη διοργάνωση (Europa League, Conference League), οι αναμετρήσεις θα «σπάσουν» σε τρεις ημέρες. Την Τρίτη, θα ξεκινά η κάτοχος ανοίγοντας την αυλαία της διοργάνωσης, και τις δύο επόμενες μέρες θα αγωνίζονται οι υπόλοιπες ομάδες. Αυτό, ασφαλώς, θα συμβαίνει μόνο στην πρώτη αγωνιστική.

sport-fm.gr