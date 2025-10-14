ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

O πρωταθλητής θα ανοίγει την αυλαία του Champions League

Αλλαγών συνέχεια στο Champions League, με την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση να έχει στα… σκαριά μια νέα ιδέα.

Tην εναρκτήρια βραδιά του Champions League, την αυλαία θα… ανοίγει ο πρωταθλητής της σεζόν που πέρασε.

Από τη σεζόν 2027/28, την εναρκτήρια βραδιά της League Phase θα ανοίγει ο πρωταθλητής της περασμένης περιόδου. Στόχος, να κατανεμηθούν καλύτερα οι αγώνες, αλλά και να αυξηθεί η ακροαματικότητα.

Δεδομένου ότι η πρώτη αγωνιστική της League Phase δεν επηρεάζεται από άλλη διοργάνωση (Europa League, Conference League), οι αναμετρήσεις θα «σπάσουν» σε τρεις ημέρες. Την Τρίτη, θα ξεκινά η κάτοχος ανοίγοντας την αυλαία της διοργάνωσης, και τις δύο επόμενες μέρες θα αγωνίζονται οι υπόλοιπες ομάδες. Αυτό, ασφαλώς, θα συμβαίνει μόνο στην πρώτη αγωνιστική.

ΔΙΕΘΝΗ

