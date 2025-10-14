Ένταση πριν το Κόστα Ρίκα – Νικαράγουα: Απόπειρα σύλληψης παίκτη λίγο πριν τη σέντρα

Παρά το γεγονός ότι η Κόστα Ρίκα επικράτησε τελικά με 4-1 τη Δευτέρα (13/10), το παιχνίδι επισκιάστηκε από το περιστατικό αυτό. Σύμφωνα με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Νικαράγουας, λίγο πριν από τη σέντρα δικαστικοί λειτουργοί και αστυνομικοί εισέβαλαν στα αποδυτήρια με σκοπό να συλλάβουν έναν παίκτη για υπόθεση σχετική με διατροφή του παιδιού του.

Η ομοσπονδία εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, καταδικάζοντας τη χρονική στιγμή και τον τρόπο της επέμβασης, υπογραμμίζοντας ότι η αποστολή βρισκόταν στη χώρα από το Σάββατο και οι αρχές είχαν πλήρη γνώση της παρουσίας των παικτών. Όπως τονίζεται, η ενέργεια αυτή παραβιάζει το πνεύμα του αθλητισμού που πρέπει να χαρακτηρίζει διεθνείς διοργανώσεις.

Η Νικαράγουα ζητά πλέον από τη FIFA να εξετάσει το περιστατικό, ώστε να διασφαλιστεί ότι τέτοιες καταστάσεις δεν θα επαναληφθούν. Ο ποδοσφαιριστής, του οποίου το όνομα δεν έγινε γνωστό, τελικά αγωνίστηκε κανονικά, αφού εξόφλησε το ποσό της οφειλής μετά το τέλος του αγώνα και απέφυγε τη σύλληψη.

sdna.gr