Νέο πρόβλημα για Μπαρτσελόνα ενόψει Ολυμπιακού

Ο Φεράν Τόρες επιστρέφει στη Βαρκελώνη με ενοχλήσεις και θα φανεί αν είναι κάτι ανησυχητικό.

Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα τραυματισμού στην Μπαρτσελόνα. Ο Λαμίν Γιαμάλ αναμένεται να επιστρέψει στη δράση και να είναι στη διάθεση του Χάνσι Φλικ για το ματς με τον Ολυμπιακό στις 21/10 στο «Μονζουίκ», αλλά χθες προέκυψε κι άλλο ζήτημα, εκτός και του τραυματισμού του Ντάνι Όλμο.

Ο Φεράν Τόρες έχει μυϊκές ενοχλήσεις, και δεν υπολογίζεται για τον αγώνα της Ισπανίας με την Βουλγαρίας, για την 4η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ του 2026 την Τρίτη (14/10, 21:45).

Ο 25χρονος μεσοεπιθετικός θα επιστρέψει στη Βαρκελώνη για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και θα φανεί αν πρόκειται για κάτι σοβαρό.

«Ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα, μετά την ολοκλήρωση του αγώνα με τη Γεωργία στο Έλτσε, ανέφερε μυϊκή δυσφορία που αξιολογήθηκε από τις ιατρικές υπηρεσίες της RFEF, συμπεριλαμβανομένων συμπληρωματικών εξετάσεων, διάγνωσης μυϊκής υπερφόρτωσης χωρίς σχετικό ανατομικό τραυματισμό», αναφέρεται στην ιατρική δήλωση της ισπανικής ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

