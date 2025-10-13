ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Όλα όσα ειπώθηκαν μεταξύ Γκαγκάτση και Γιοβάνοβιτς στα αποδυτήρια

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Όλα όσα ειπώθηκαν μεταξύ Γκαγκάτση και Γιοβάνοβιτς στα αποδυτήρια

Η «φωτιά» που πήγε να ανάψει, έσβησε μέσα σε λίγα λεπτά με την παρέμβαση του Γκαγκάτση και την κουβέντα με τον Γιοβάνοβιτς. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ.

Ο αποκλεισμός της Ελλάδας από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 είχε άμεσα αντίκτυπο και στο... τρίτο ημίχρονο της αναμέτρησης με τη Δανία. Αρχικά ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, μίλησε για ξεκάθαρη αποτυχία, αλλά ξεκαθάρισε άμεσα ότι η διοίκηση της Ομοσπονδίας στηρίζει στον απόλυτο βαθμό τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στη συνέχεια ο ίδιος ο προπονητής της Εθνικής με τις δηλώσεις του... άναψε φωτιά αποχώρησης, μια φωτιά που έσβησε γρήγορα.

Οι δυο τους, Γκαγκάτσης και Γιοβάνοβιτς, τα είπαν στα αποδυτήρια όπου και βγήκε... λευκός καπνός. «Δεν υπάρχει κανένα θέμα παραίτησης και αποχώρησης του προπονητή από τον πάγκο της Εθνικής ομάδας», ήταν η επίσημη ενημέρωση από πλευράς ΕΠΟ μερικά λεπτά μετά την κουβέντα των δύο ανδρών.

Μια κουβέντα που δεν κράτησε παρά μόνο λίγα λεπτά. Ο Μάκης Γκαγκάτσης πληροφορήθηκε τις δηλώσεις του Γιοβάνοβιτς και έσπευσε στα αποδυτήρια προκειμένου να συζητήσει μαζί του και να ακούσει τις σκέψεις τους. Πλην όμως ήταν ξεκάθαρος προς τον προπονητή και όπως τον στήριξε μπροστά στις κάμερες, το έκανε και στην κατ' ιδίαν κουβέντα τους.

«Όταν πήραμε την απόφαση να ανανεώσουμε το συμβόλαιό σου, το κάναμε χωρίς να σκεφτόμαστε το τι θα πετύχει η ομάδα σε αυτά τα προκριματικά. Γι' αυτό και δεν τα περιμέναμε και ανανεώσαμε πολύ πριν απ' αυτά. Θα συνεχίσουμε μαζί, είσαι προπονητής της ομάδας μέχρι το 2028, δεν υπάρχει καμία σκέψη να σταματήσουμε τη συνεργασία μας και όλοι στηρίζουμε και εσένα και τους ποδοσφαιριστές μας. Μαζί θα πετύχουμε», ανέφερε ο Γκαγκάτσης στον Γιοβάνοβιτς.

Ο προπονητής της Εθνικής ομάδας βίωσε μία από τις πιο δύσκολες βραδιές στην καριέρα του και σίγουρα την πιο δύσκολη από τη μέρα που ανέλαβε να είναι ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ελλάδας. Ανέφερε και στον Γκαγκάτση όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου, ότι δηλαδή νιώθει μεγάλη ευθύνη για ότι συνέβη, πλην όμως η κουβέντα περί σκέψεων παραίτησης σταμάτησε εκεί και από τον ίδιο τον προπονητή.

Η συζήτηση με τον Τοροσίδη

Αργότερα στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς συζητούσε μονίμως με τον τεχνικό διευθυντή της Εθνικής, Βασίλη Τοροσίδη. Οι δυο τους ήταν όλη την ώρα μαζί, κουβέντιαζαν και περπατούσαν παρέα προς το αεροπλάνο, μακριά από όλους τους υπόλοιπους.

Το τι ειπώθηκε μεταξύ τους το γνωρίζουν μόνο οι ίδιοι, πλην όμως η σχέση τους εδώ και 14 μήνες που βρίσκονται μαζί στην Εθνική ομάδα είναι εξαιρετική και ο ένας έχει σε πολύ μεγάλη εκτίμηση τον άλλον.

athletiko.gr 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Χάνει και ο Ντάνι Ολμο τον Ολυμπιακό, εξαιρετικά αμφίβολος για το clasico

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αλλάζει ονομασία η OPAP Arena

Ελλάδα

|

Category image

Ο Ντε Πολ ούτε που… ακουμπάει τον Μέσι στις προπονήσεις και «γκρεμίζει» τους υπόλοιπους συμπαίκτες του!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εμπαπέ: «Έκανα λάθη, αλλά με βοήθησαν στην πορεία»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μυθική πρόταση για Λαμίν Γιαμάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Αυτοί οι λόγοι οδήγησαν τον Τσιμίκα να φύγει από τη Λίβερπουλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κεκλεισμένων των θυρών τα παιχνίδια των ισπανικών ομάδων κόντρα στους Ισραηλινούς!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ομόνοια: 1300 εισιτήρια για «Αμμόχωστος»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανέβηκε στο Νο 55 της παγκόσμιας κατάταξης η Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Σμάιχελ: «Έπρεπε να σταματήσω τη φόρα της Ελλάδας – Προκαλέσαμε τα λάθη τους»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι τρεις σωματοφύλακες της Πάφος FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Πικέ ξεσπάθωσε απέναντι στον Μαρσέλο: «Στη Ρεάλ γκρινιάζετε όταν δεν σαν αφήνουν να… κλέψετε»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

80 ματς με την Εθνική ο Αρτυματάς

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Όλα ρευστά στον όμιλο μας

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ζιντάν για Γιαμάλ: «Με εντυπωσιάζει όταν αγγίζει την μπάλα, τα κάνει όλα μόνος του»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη