Όλα όσα ειπώθηκαν μεταξύ Γκαγκάτση και Γιοβάνοβιτς στα αποδυτήρια

Ο αποκλεισμός της Ελλάδας από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 είχε άμεσα αντίκτυπο και στο... τρίτο ημίχρονο της αναμέτρησης με τη Δανία. Αρχικά ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, μίλησε για ξεκάθαρη αποτυχία, αλλά ξεκαθάρισε άμεσα ότι η διοίκηση της Ομοσπονδίας στηρίζει στον απόλυτο βαθμό τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στη συνέχεια ο ίδιος ο προπονητής της Εθνικής με τις δηλώσεις του... άναψε φωτιά αποχώρησης, μια φωτιά που έσβησε γρήγορα.

Οι δυο τους, Γκαγκάτσης και Γιοβάνοβιτς, τα είπαν στα αποδυτήρια όπου και βγήκε... λευκός καπνός. «Δεν υπάρχει κανένα θέμα παραίτησης και αποχώρησης του προπονητή από τον πάγκο της Εθνικής ομάδας», ήταν η επίσημη ενημέρωση από πλευράς ΕΠΟ μερικά λεπτά μετά την κουβέντα των δύο ανδρών.

Μια κουβέντα που δεν κράτησε παρά μόνο λίγα λεπτά. Ο Μάκης Γκαγκάτσης πληροφορήθηκε τις δηλώσεις του Γιοβάνοβιτς και έσπευσε στα αποδυτήρια προκειμένου να συζητήσει μαζί του και να ακούσει τις σκέψεις τους. Πλην όμως ήταν ξεκάθαρος προς τον προπονητή και όπως τον στήριξε μπροστά στις κάμερες, το έκανε και στην κατ' ιδίαν κουβέντα τους.

«Όταν πήραμε την απόφαση να ανανεώσουμε το συμβόλαιό σου, το κάναμε χωρίς να σκεφτόμαστε το τι θα πετύχει η ομάδα σε αυτά τα προκριματικά. Γι' αυτό και δεν τα περιμέναμε και ανανεώσαμε πολύ πριν απ' αυτά. Θα συνεχίσουμε μαζί, είσαι προπονητής της ομάδας μέχρι το 2028, δεν υπάρχει καμία σκέψη να σταματήσουμε τη συνεργασία μας και όλοι στηρίζουμε και εσένα και τους ποδοσφαιριστές μας. Μαζί θα πετύχουμε», ανέφερε ο Γκαγκάτσης στον Γιοβάνοβιτς.

Ο προπονητής της Εθνικής ομάδας βίωσε μία από τις πιο δύσκολες βραδιές στην καριέρα του και σίγουρα την πιο δύσκολη από τη μέρα που ανέλαβε να είναι ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ελλάδας. Ανέφερε και στον Γκαγκάτση όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου, ότι δηλαδή νιώθει μεγάλη ευθύνη για ότι συνέβη, πλην όμως η κουβέντα περί σκέψεων παραίτησης σταμάτησε εκεί και από τον ίδιο τον προπονητή.

Η συζήτηση με τον Τοροσίδη

Αργότερα στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς συζητούσε μονίμως με τον τεχνικό διευθυντή της Εθνικής, Βασίλη Τοροσίδη. Οι δυο τους ήταν όλη την ώρα μαζί, κουβέντιαζαν και περπατούσαν παρέα προς το αεροπλάνο, μακριά από όλους τους υπόλοιπους.

Το τι ειπώθηκε μεταξύ τους το γνωρίζουν μόνο οι ίδιοι, πλην όμως η σχέση τους εδώ και 14 μήνες που βρίσκονται μαζί στην Εθνική ομάδα είναι εξαιρετική και ο ένας έχει σε πολύ μεγάλη εκτίμηση τον άλλον.

athletiko.gr