Ζιντάν για Γιαμάλ: «Με εντυπωσιάζει όταν αγγίζει την μπάλα, τα κάνει όλα μόνος του»

Με τα καλύτερα λόγια για τον Λαμίν Γιαμάλ μίλησε ο Ζινεντίν Ζιντάν!

Ο Γάλλος θρύλος του ποδοσφαίρου παραχώρησε συνέντευξη στην «Gazzetta dello sport» και έσταξε μέλι για τον νεαρό άσο της Μπαρτσελόνα.

Συγκεκριμένα, ρωτήθηκε για το ποιος ποδοσφαιριστής του αρέσει αυτή τη στιγμή και απάντησε τον Γιαμάλ, λέγοντας πως τον εντυπωσιάζει κάθε φορά που αγγίζει την μπάλα.

«Πέρα από τη θέση του στο γήπεδο, ένας παίκτης που με εντυπωσιάζει όταν αγγίζει την μπάλα είναι ο Λαμίν Γιαμάλ. Αντιμετωπίζοντας την Ίντερ την περασμένη σεζόν στο Champions League στο Σαν Σίρο, έκανε τα πάντα. Εντελώς μόνος».

sport-fm.gr