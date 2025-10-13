ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δημοσιευτηκε:

Ξέσπασμα Αταμάν για τις φάσεις με Σλούκα, Βεζένκοφ: «Ελληνορωμαϊκή σε παρκέ»!

Απασφάλισε ο Εργκίν Αταμάν βλέποντας τις φάσεις με Σλούκα και Βεζένκοφ και ποστάρισε τα δικά του σχόλια στο Instagram.

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού ήταν λάβρος αναφορικά με τα όσα συνέβησαν στο ΣΕΦ με τις αποφάσεις των διαιτητών σε κομβικό σημείο, αναρτώντας το καθαρό φάουλ που δεν δόθηκε στον Σλούκα -αντιθέτως οδήγησε τον Μιλουτίνοφ στις βολές- και τη λαβή του Βεζένκοφ στον Σορτς.

Ο Αταμάν μάλιστα χαρακτήρισε ελληνορωμαϊκή πάλη κι εφεύρεση νέου αθλήματος στο μπάσκετ τη φάση του Βούλγαρου άσου, ενώ εξέφρασε την απορία του για την αντίστοιχη με τον Σλούκα.

Aναλυτικά οι αναρτήσεις:

«Το τραγικό μέρος του βίντεο είναι ότι το φάουλ δόθηκε στον Σλούκα και ο αντίπαλος πήγε στην γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Και ναι, δεν είναι αστείο.

Γίναμε μάρτυρες της εφεύρεσης ενός νέου αθλήματος: της ελληνορωμαϊκής πάλης σε γήπεδο μπάσκετ. Μία πρωτιά στην παγκόσμια ιστορία».

sdna.gr 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

