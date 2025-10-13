Ολυμπιακός: Έφτασε τα 200 ματς πρωταθλήματος ο Μπαρτζώκας

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Μπαρτζώκας έφτασε τα 200 ματς πρωταθλήματος ως προπονητής του Ολυμπιακού. Τέταρτος στη λίστα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έφτασε τους 200 αγώνες πρωταθλήματος στον πάγκο του Ολυμπιακού στο χθεσινό ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR (90-86).

Ο 60χρονος κόουτς που στην περασμένη σεζόν έγινε ο πολυνίκης προπονητής στην ιστορία του Ολυμπιακού από καταβολής Α’ Εθνικής, έγινε μέσα από το ντέρμπι «αιωνίων» ο τρίτος που έφτασε τα 200 ματς πρωταθλήματος στον «κόκκινο» πάγκο μετά τους αείμνηστους Γιάννη Ιωαννίδη (208) και Φαίδωνα Ματθαίου (204), συνεπώς σύντομα θα περάσει στην κορυφή.

Το ποσοστό νικών του Γιώργου Μπαρτζώκα σε αυτά τα 200 παιχνίδια είναι 90% έχοντας κερδίσει στα 180 από αυτά! Η πρώτη από αυτές τις 180 νίκες, στο πρώτο από αυτά τα 200 ματς σημειώθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2012 . Ήταν το «ερυθρόλευκο» ντεμπούτο του Μπαρτζώκα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος 2012-13 κόντρα στον ΠΑΟΚ (89-64).

Πλέον είναι τέταρτος στη λίστα των προπονητών με τουλάχιστον 200 παιχνίδια στον πάγκο μιας ομάδας. Πρώτος είναι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, που κοουτσάρισε τον Παναθηναϊκό AKTOR σε 447 παιχνίδια πρωταθλήματος, από το 1999 ως το 2012. Ακολουθεί ο Αργύρης Πεδουλάκης, που ήταν στο Περιστέρι σε 312 παιχνίδια πρωταθλήματος από το 1997 ως το 2004, από το 2010 ως το 2012, στην περίοδο 2018-19 και σε ένα μέρος της περιόδου 2020-21. Τρίτος είναι ο Σούλης Μαρκόπουλος που βρέθηκε στον πάγκο του ΠΑΟΚ σε 292 παιχνίδια πρωταθλήματος στις σεζόν 1993-94, 2005-06 και από το 2009 μέχρι το 2017.

Έξω από αυτήν τη λίστα έμεινε… οριακά ο (νυν βοηθός του Εργκίν Αταμάν στον Παναθηναϊκό) Χρήστος Σερέλης που μέτρησε 195 παιχνίδια στον πάγκο του Λαυρίου για τη Stoiximan GBL.

