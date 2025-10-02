ΦΩΤΟ/ΒΙΝΤΕΟ: Οι οπαδοί της Μάιντς έκαναν κατακόκκινη την οδό Λήδρας

Οι φίλοι της γερμανικής ομάδας έκαναν μαζική παρουσία στην καρδιά της Λευκωσίας, κατακλύζοντας τον πεζόδρομο της οδού Λήδρας.

Άλλοι απόλαυσαν τον καφέ ή την μπύρα τους σε καφετέριες, ενώ αρκετοί κινήθηκαν στον μακρύδρομο, τραγουδώντας και φορώντας τα ερυθρόλευκα της ομάδας τους.

Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο, σε καφέ της περιοχής ακουγόταν ο ύμνος της Μάιντς από τα μεγάφωνα!