ΦΩΤΟ/ΒΙΝΤΕΟ: Οι οπαδοί της Μάιντς έκαναν κατακόκκινη την οδό Λήδρας

Πλημμύρισε... γερμανικό χρώμα η Λήδρας λίγες ώρες πριν τη σέντρα του αγώνα Ομόνοια – Μάιντς.

Οι φίλοι της γερμανικής ομάδας έκαναν μαζική παρουσία στην καρδιά της Λευκωσίας, κατακλύζοντας τον πεζόδρομο της οδού Λήδρας. 

Άλλοι απόλαυσαν τον καφέ ή την μπύρα τους σε καφετέριες, ενώ αρκετοί κινήθηκαν στον μακρύδρομο, τραγουδώντας και φορώντας τα ερυθρόλευκα της ομάδας τους.

Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο, σε καφέ της περιοχής ακουγόταν ο ύμνος της Μάιντς από τα μεγάφωνα!

ΟΜΟΝΟΙΑ

