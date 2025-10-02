Ουζόχο όπως… Όλντ Τράφορντ

Ο Φράνσις Ουζόχο αναμένεται να υπερασπιστεί την εστία της Ομόνοιας στην πρεμιέρα της league phase του UEFA Conference League απέναντι στη Μάιντς, μετά τον τραυματισμό του Φαμπιάνο.

Η συγκυρία φέρνει στο μυαλό των φίλων της Ομόνοιας τη μυθική εμφάνιση του Ουζόχο στο «Όλντ Τράφορντ», στις 13 Οκτωβρίου 2022, όταν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ολοκλήρωσε το ματς με 34 τελικές και 13 σουτ στον στόχο, αλλά χρειάστηκε γκολ του ΜακΤόμινεϊ στις καθυστερήσεις για να τον νικήσει.

Τέτοια εικόνα θέλουν και σήμερα οι πράσινοι από το Νιγηριανό πορτιέρε.

