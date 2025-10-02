Ραμπιό για Μόντριτς: «Τρέχει για 90 λεπτά στα 40 του, δεν ξέρω πώς το κάνει»

Η Μίλαν επικράτησε με 2-1 της Νάπολι την περασμένη αγωνιστική της Serie A, με τον Αντριέν Ραμπιό να μιλάει μετά το παιχνίδι. Ο Γάλλος άσος εξέφρασε δημόσια τον θαυμασμό του για τον συμπαίκτη του, Λούκα Μόντριτς, αφού είναι 40 ετών και ακόμα παίζει σαν… 20άρης!

«Είναι εύκολο να παίζεις με τον Μόντριτς. Ξέρει να ελέγχει το παιχνίδι, ενώ τρέχει για 90 λεπτά στα 40 του… Δεν ξέρω πώς το κάνει. Απλά λατρεύει το ποδόσφαιρο. Το απολαμβάνει στο γήπεδο, του αρέσει να αμύνεται και να επιτίθεται. Αυτό είναι το πιο σημαντικό», ανέφερε αρχικά ο Γάλλος και στη συνέχεια μίλησε για τη συνεργασία του με τον Αλέγκρι:

«Γνωρίζω τον Αλέγκρι, όλο το τεχνικό του επιτελείο και τον τρόπο δουλειάς του, οπότε ήταν πιο εύκολο για μένα να προσαρμοστώ. Ήρθα με ταπεινότητα, προσπαθώ να είμαι παράδειγμα και να καθοδηγώ την ομάδα. Από τότε που είμαι εδώ, τέσσερις νίκες και μόνο ένα γκολ παθητικό - αυτό λέει πολλά. Εναντίον της Νάπολι, με έναν παίκτη λιγότερο, δείξαμε την πραγματική μας νοοτροπία και ψυχή».

Ενώ ολοκλήρωσε σχολιάζοντας το ματς της Μίλαν με τη Γιουβέντους: «Θα είναι υπέροχο να επιστρέψω στο στάδιο Allianz. Πέρασα πέντε χρόνια στη Γιουβέντους, ένιωσα υπέροχα εκεί. Ανυπομονώ να επιστρέψω και θέλω τη νίκη».

sportfm.gr