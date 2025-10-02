ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τα βρήκαν Ρόμα-Ντε Ρόσι, λύνεται το συμβόλαιο του μετά από μήνες!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τα βρήκαν Ρόμα-Ντε Ρόσι, λύνεται το συμβόλαιο του μετά από μήνες!

Ρόμα και Ντανιέλε Ντε Ρόσι τα βρήκαν σε όλα και αναμένεται να λυθεί το συμβόλαιο του Ιταλού μετά από μήνες.

Ο Ντανιέλε Ντε Ρόσι απολύθηκε από τη Ρόμα πριν ένα χρόνο περίπου, ωστόσο οι δυο πλευρές δεν τα είχαν βρει στη λύση του συμβολαίου, το οποίο έχει ισχύ μέχρι το 2027.

Σύμφωνα με τα ιταλικά δημοσιεύματα, οι «τζαλορόσι» τα βρήκαν σε όλα με τον Ιταλό θρύλο της ομάδας και έτσι θα λυθεί το συμβόλαιό του, κάτι το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να επιστρέψει ξανά στη δράση.

Αρκετές ομάδες ακούγονται και ιδιαίτερα στην Ιταλία. Συγκεκριμένα τόσο η Τορίνο, όσο και η Μόντσα είναι στο προσκήνιο για να αναλάβει ο Ντε Ρόσι και μένει να δούμε ποια θα είναι η απόφασή του.

Τόσο ο Μπαρόνι στην Τορίνο, όσο και ο Μπιάνκο στη Μόντσα είναι στον «αέρα» για αυτό και οι δυο ομάδες σκέφτηκαν την περίπτωση του Ντε Ρόσι, ο οποίος πλέον είναι ελεύθερος από τους Ρωμαίους και μπορεί να βρει την επόμενη ομάδα που θα αναλάβει.

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ουζόχο όπως… Όλντ Τράφορντ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Προφορική συμφωνία της Τσέλσι με Μενιάν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Άρης Λεμεσού γιορτάζει 95 χρόνια ιστορίας με Χριστοφόρου & Βανδή!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ραμπιό για Μόντριτς: «Τρέχει για 90 λεπτά στα 40 του, δεν ξέρω πώς το κάνει»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Μπαρτσελόνα θα παίξει με τον Ολυμπιακό τελικά στο Μονζουϊκ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η μητέρα του Γιαμάλ χρεώνει με 800 ευρώ για όποιον θέλει να φωτογραφηθεί μαζί της

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Παπαδόπουλος: «Η πιο δύσκολη εξόρμηση – Εκτός για εβδομάδες ο Κοκόριν»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Τα βρήκαν Ρόμα-Ντε Ρόσι, λύνεται το συμβόλαιο του μετά από μήνες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΕΠΙΣΗΜΟ: Νέα εποχή στον Εθνικό Άχνας με Ανγκέλοφσκι

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Φανούριος για Γκρεγκ: «Καθαρά διαδικαστικό το θέμα – Περιμένουμε εξελίξεις»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΑΕΚ: Οδηγίες προς τους φιλάθλους ενόψει Αλκμάαρ

ΑΕΚ

|

Category image

«Χάλκινος» στο Νέο Δελχί ο έφηβος Ανδρέας Ποντίκης!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Stoiximan: Super ενισχυμένες αποδόσεις σε Europa & Conference League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Σάουθγκεϊτ δεν πρόκειται ν' αποδεχθεί πρόταση για ν' αντικαταστήσει τον Αμορίμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κόντρα στον Πορτογάλο Μπόρζες ο Τσιτσιπάς

Τένις

|

Category image

Διαβαστε ακομη