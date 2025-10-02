Τα βρήκαν Ρόμα-Ντε Ρόσι, λύνεται το συμβόλαιο του μετά από μήνες!

Ο Ντανιέλε Ντε Ρόσι απολύθηκε από τη Ρόμα πριν ένα χρόνο περίπου, ωστόσο οι δυο πλευρές δεν τα είχαν βρει στη λύση του συμβολαίου, το οποίο έχει ισχύ μέχρι το 2027.

Σύμφωνα με τα ιταλικά δημοσιεύματα, οι «τζαλορόσι» τα βρήκαν σε όλα με τον Ιταλό θρύλο της ομάδας και έτσι θα λυθεί το συμβόλαιό του, κάτι το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να επιστρέψει ξανά στη δράση.

Αρκετές ομάδες ακούγονται και ιδιαίτερα στην Ιταλία. Συγκεκριμένα τόσο η Τορίνο, όσο και η Μόντσα είναι στο προσκήνιο για να αναλάβει ο Ντε Ρόσι και μένει να δούμε ποια θα είναι η απόφασή του.

Τόσο ο Μπαρόνι στην Τορίνο, όσο και ο Μπιάνκο στη Μόντσα είναι στον «αέρα» για αυτό και οι δυο ομάδες σκέφτηκαν την περίπτωση του Ντε Ρόσι, ο οποίος πλέον είναι ελεύθερος από τους Ρωμαίους και μπορεί να βρει την επόμενη ομάδα που θα αναλάβει.

