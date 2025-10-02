ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Χριστοφόρου στην «Αρένα», ο Αθανασίου στο ΓΣΠ - Ξένοι VARίστες στα ντέρμπι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Χριστοφόρου στην «Αρένα», ο Αθανασίου στο ΓΣΠ - Ξένοι VARίστες στα ντέρμπι

Δεύτερη σερί αγωνιστική χωρίς τους Θεουλή και Σολωμού.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα διευθύνουν τους αγώνες της 6ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, οι οποίοι είναι προγραμματισμένοι για το τριήμερο 3-5 Οκτωβρίου.

Στα δύο ντέρμπι της Κυριακής που θα γίνουν σε «Αρένα» και ΓΣΠ επιλέχθηκαν οι Μάριος Χριστοφόρου και Κυριάκος Αθανασίου αντίστοιχα.

Επίσης αξιοσημειώτο είναι πως σε τρία ματς, θα υπάρχει ξένος ρεφ στο VAR.

Αναλυτικά:

Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου

19:00 Ομόνοια Αραδίππου – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας

Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

Α’ Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β’ Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Α. Γιώργος

4ος Διαιτητής: Τσαμπαλάς Ανδρέας

VAR: Αντωνίου Μενέλαος

AVAR: Τουμάζου Ανδρέας

Παρατηρητής: Νικολαΐδης Χρίστος

Σάββατο, 4 Οκτωβρίου

17:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – Ε.Ν. Παραλιμνίου

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος

Α’ Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Β’ Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Αναστασίου Στέφανος

Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης

19:00 Ακρίτας Χλώρακας – Απόλλων Λεμεσού

Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»

Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

Α’ Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης 

Β’ Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Αντωνίου Μενέλαος

AVAR: Σάββα Γιώργος

Παρατηρητής: Καραγιώργη Νίκη

20:00  ΑΕΛ Λεμεσού – Ανόρθωση Αμμοχώστου

Στάδιο: «Αλφαμέγα»

Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

Α’ Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Π. Γιώργος

Β’ Βοηθός Διαιτητής: Λάμπρου Λάμπρος

4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος

VAR: Giua Antonio

AVAR: Εγγλέζου Νίκος

Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης

Κυριακή, 5 Οκτωβρίου

17:00 Εθνικός Άχνας – Freedom24 Krasava E.N.Y

Στάδιο: Εθνικού Άχνας    

Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης

Α’ Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β’ Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Βασιλείου Αδάμος

Παρατηρητής:Γερασίμου Παναγιώτης

19:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Πάφος FC

Στάδιο:  AEK Αρένα

Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος

Α’ Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β’ Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Giua Antonio

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Καραισκάκης Μιχάλης

20:00 Ομόνοια Λευκωσίας – Άρης Λεμεσού

Στάδιο:  Στάδιο ΓΣΠ

Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

Α’ Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β’ Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

4ος Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας

VAR: Kehlet Jakob

AVAR: Χριστοδούλου Μαρία

Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΥΠΡΟΣΟμαδες

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Opta: Η Άρσεναλ πλέον 1ο φαβορί για το τρόπαιο UCL

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Πάφος ανακοίνωσε Άξελ Γκισάντ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Βιτίνια απάντησε στον Πέδρι: «Δεν δίνω δεκάρα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Χριστοφόρου στην «Αρένα», ο Αθανασίου στο ΓΣΠ - Ξένοι VARίστες στα ντέρμπι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Θέλει να δέσει τον Ντιμπάλα ως το 2029 η Ρόμα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΦΩΤΟ/ΒΙΝΤΕΟ: Οι οπαδοί της Μάιντς έκαναν κατακόκκινη την οδό Λήδρας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ουζόχο όπως… Όλντ Τράφορντ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Προφορική συμφωνία της Τσέλσι με Μενιάν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Άρης Λεμεσού γιορτάζει 95 χρόνια ιστορίας με Χριστοφόρου & Βανδή!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ραμπιό για Μόντριτς: «Τρέχει για 90 λεπτά στα 40 του, δεν ξέρω πώς το κάνει»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Μπαρτσελόνα θα παίξει με τον Ολυμπιακό τελικά στο Μονζουϊκ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η μητέρα του Γιαμάλ χρεώνει με 800 ευρώ για όποιον θέλει να φωτογραφηθεί μαζί της

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Παπαδόπουλος: «Η πιο δύσκολη εξόρμηση – Εκτός για εβδομάδες ο Κοκόριν»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Τα βρήκαν Ρόμα-Ντε Ρόσι, λύνεται το συμβόλαιο του μετά από μήνες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΕΠΙΣΗΜΟ: Νέα εποχή στον Εθνικό Άχνας με Ανγκέλοφσκι

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη