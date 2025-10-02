Ο Χριστοφόρου στην «Αρένα», ο Αθανασίου στο ΓΣΠ - Ξένοι VARίστες στα ντέρμπι

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα διευθύνουν τους αγώνες της 6ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, οι οποίοι είναι προγραμματισμένοι για το τριήμερο 3-5 Οκτωβρίου.

Στα δύο ντέρμπι της Κυριακής που θα γίνουν σε «Αρένα» και ΓΣΠ επιλέχθηκαν οι Μάριος Χριστοφόρου και Κυριάκος Αθανασίου αντίστοιχα.

Επίσης αξιοσημειώτο είναι πως σε τρία ματς, θα υπάρχει ξένος ρεφ στο VAR.

Αναλυτικά:

Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου

19:00 Ομόνοια Αραδίππου – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας

Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

Α’ Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β’ Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Α. Γιώργος

4ος Διαιτητής: Τσαμπαλάς Ανδρέας

VAR: Αντωνίου Μενέλαος

AVAR: Τουμάζου Ανδρέας

Παρατηρητής: Νικολαΐδης Χρίστος

Σάββατο, 4 Οκτωβρίου

17:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – Ε.Ν. Παραλιμνίου

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος

Α’ Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Β’ Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Αναστασίου Στέφανος

Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης

19:00 Ακρίτας Χλώρακας – Απόλλων Λεμεσού

Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»

Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

Α’ Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Β’ Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Αντωνίου Μενέλαος

AVAR: Σάββα Γιώργος

Παρατηρητής: Καραγιώργη Νίκη

20:00 ΑΕΛ Λεμεσού – Ανόρθωση Αμμοχώστου

Στάδιο: «Αλφαμέγα»

Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

Α’ Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Π. Γιώργος

Β’ Βοηθός Διαιτητής: Λάμπρου Λάμπρος

4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος

VAR: Giua Antonio

AVAR: Εγγλέζου Νίκος

Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης

Κυριακή, 5 Οκτωβρίου

17:00 Εθνικός Άχνας – Freedom24 Krasava E.N.Y

Στάδιο: Εθνικού Άχνας

Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης

Α’ Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β’ Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Βασιλείου Αδάμος

Παρατηρητής:Γερασίμου Παναγιώτης

19:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Πάφος FC

Στάδιο: AEK Αρένα

Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος

Α’ Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β’ Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Giua Antonio

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Καραισκάκης Μιχάλης

20:00 Ομόνοια Λευκωσίας – Άρης Λεμεσού

Στάδιο: Στάδιο ΓΣΠ

Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

Α’ Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β’ Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

4ος Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας

VAR: Kehlet Jakob

AVAR: Χριστοδούλου Μαρία

Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας