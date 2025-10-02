Ο Βιτίνια απάντησε στον Πέδρι: «Δεν δίνω δεκάρα»

Ο αγώνας Μπαρτσελόνα-Παρί Σεν Ζερμέν ήταν ένας απο τους πιο εμπορικούς στη League Phase του Champions League. Οι πρωταθλητές του θεσμού φιλοξενήθηκαν από ένα εκ των φαβορί της διοργάνωσης για φέτος στο «Μονζουίκ» το βράδυ της Τετάρτης (1/10).

Η Παρί κατάφερε να επικρατήσει των Μπλαουγκράνα με 1-2 παρά τις πολλές απουσίες που είχαν, συμπεριλαμβανομένου του κατόχου της Χρυσής Μπάλας, Ουσμάν Ντεμπελέ και του Κβαρατσκέλια. Οι Ισπανοί άνοιξαν το σκορ στο 19' με τον Φεράν Τόρες, προτού οι Γάλλοι ισοφαρίσουν πριν την λήξη του ημιχρόνου με τον Μαγιουλού και πάρουν τη νίκη στις καθυστερήσεις του αγώνα με το γκολ του Γκονσάλο Ράμος.

Πριν από τη σέντρα, ο Πέδρι θέλησε να ανάψει τα αίματα, τονίζοντας πως, παρότι η Παρί είναι η νυν πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Μπαρτσελόνα είναι καλύτερη: «Η Παρί είναι μία από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο κι εμείς, η καλύτερη. Ή τουλάχιστον έτσι το θεωρώ εγώ».

Η απάντηση του Βιτίνια στον Πέδρι

Ωστόσο, ο Βιτίνια είχε τον τελευταίο λόγο στο τέλος του αγώνα, ο οποίος δεν μάσησε τα λόγια του, διαβεβαιώνοντας ότι στην ομάδα του αδιαφορούν για όλα αυτά και προτιμούν να απαντούν στο γήπεδο: «Αυτά συμβαίνουν καμιά φορά, ξέρουμε ότι υπάρχουν τέτοιου είδους δηλώσεις πριν από τα παιχνίδια, μπορεί να γίνει. Δεν έχουμε τίποτα να πούμε, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Θέλαμε να παίξουμε τον αγώνα, τον κερδίσαμε και είμαστε χαρούμενοι γι’ αυτό».

