Παπαδόπουλος: «Η πιο δύσκολη εξόρμηση – Εκτός για εβδομάδες ο Κοκόριν»

Στον αέρα του ΣΠΟΡ FM 95.0 φιλοξενήθηκε ο υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου του Άρη Λεμεσού, Κώστας Παπαδόπουλος, ο οποίος μίλησε για όλα τα θέματα που αφορούν την ομάδα ενόψει της δύσκολης εκτός έδρας αναμέτρησης με την Ομόνοια.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

Για τον Κοβαλένκο: «Προέκυψε η περίπτωση του Βίκτορ Κοβαλένκο και απ’ την στιγμή που ήταν ελεύθερος τον εντάξαμε στο δυναμικό μας. Δεν μπορεί να είναι απόλυτα έτοιμος, σαφώς και έκανε προπόνηση όμως είναι διαφορετικό να κάνει προετοιμασία με μία ομάδα. Χρειάζεται λίγες εβδομάδες για να έρθει σε επιθυμητό βαθμό ετοιμότητας και βοηθάει και η διακοπή που θα έχουμε».

Για το ματς με την Ομόνοια: «Ένα πολύ σημαντικό και δύσκολο παιχνίδι, θεωρώ ότι θα είναι εκτός ο Κοβαλένκο και ο Αλεξάντερ Κακόριν. Γκάουσταντ, Γκομίς και Μαγιαμπέλα θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες αν θα είναι στην αποστολή. Να ευχηθούμε και στις δύο ομάδες σήμερα καλή επιτυχία. Τη δεδομένη στιγμή ίσως είναι η πιο δύσκολη εξόρμηση, καθώς η Ομόνοια είναι φορμαρισμένη. Εμείς πρέπει να μπαίνουμε στο γήπεδο να παίρνουμε τους τρεις βαθμούς. Πρέπει να έχουμε μία ανάλογη εμφάνιση όπως στον Εθνικό. Είχαμε μία πολύ καλή εμφάνιση εκεί. Κυριαρχήσαμε σχεδόν πλήρως, είμαστε ικανοποιημένη γιατί βγήκε και αντίδραση μετά από την ήττα από την ΑΕΚ. Εκείνο το παιχνίδι έχει διαγραφεί και βλέπουμε το επόμενο».

Για την ιδιαιτερότητα του ματς για Κακουλλή και Χάμπο: «Είναι η ομάδα που τους ανέδειξε, αλλά εμείς δεν έχουμε καμία αμφιβολία πως είναι επαγγελματίες παίκτες και θα κάνουν το καλύτερο για την ομάδα τους για να κερδίσουμε στη Λευκωσία».

Για τη θέση του τερματοφύλακα: «Διαθέτουμε πολύ καλούς τερματοφύλακες, ο προπονητής θα αποφασίσει ποιος είναι πιο έτοιμος και φορμαρισμένος».

Για τη θέση του Κοβαλένκο: «Αγωνίζεται σαν 8-10άρι, είναι καλός τεχνικά ποδοσφαιριστής. Έπαιξε αρκετά χρόνια στην Ιταλία στην πρώτη κατηγορία εκεί, έπαιξε επίσης αρκετά με την Σαχτάρ, έχει καλό βιογραφικό, όμως ποτέ δεν στέκομαι εκεί. Ένας παίκτης είναι καλός με την απόδοση που έχει μαζί σου».

Για τον Κοκόριν: «Έχει πάει σε ένα ιατρικό κέντρο στην Γερμανία. Αντιμετωπίζει ένα χρονιαίο θέμα στο γόνατο και αποφασίστηκε να γίνει ένας καθαρισμός εκεί, αποφασίστηκε να κάνει συγκεκριμένη θεραπεία και θα μείνει εκτός για αρκετές εβδομάδες».