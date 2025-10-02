ΕΠΙΣΗΜΟ: Νέα εποχή στον Εθνικό Άχνας με Ανγκέλοφσκι

Ο Εθνικός Άχνας ανακοίνωσε και επίσημα την πρόσληψη του Ιγκόρ Ανγκελόφσκι, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, διαδεχόμενος τον Ούγκο Μαρτίνς.

Στην ανακοίνωση του συλλόγου αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Καλώς ήρθες σπίτι, προπονητή! Η ομάδα μας καλωσορίζει με υπερηφάνεια τον Ιγκόρ Ανγκέλοφσκι ως τον νέο μας προπονητή, μαζί με τον βοηθό προπονητή Μίλαν Ιλιέφσκι!»

Ο Σκοπιανός τεχνικός αναμένεται να πραγματοποιήσει άμεσα την πρώτη του προπόνηση, ενώ το επίσημο ντεμπούτο του στον πάγκο του Εθνικού θα γίνει την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στο Δασάκι, απέναντι στην Freedom24 Krasava ΕΝΥ, για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος.