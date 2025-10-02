Θέλει να δέσει τον Ντιμπάλα ως το 2029 η Ρόμα!

Δεν πάει πουθενά ο Πάουλο Ντιμπάλα! Ο άσος της Ρόμα έχει… βαλθεί να γίνει ο νέος αυτοκράτορας της Ρώμης και οι «τζαλορόσι» θέλουν να κάνουν πράξη την επιθυμία του.

Σύμφωνα με τα τελευταία ιταλικά δημοσιεύματα, οι Ρωμαίοι σε λίγες ημέρες θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με την πλευρά του ποδοσφαιριστή ώστε να επεκτείνουν το συμβόλαιό του, το οποίο θα έχει ισχύ μέχρι το 2029!

Το τρέχον συμβόλαιο του Ντιμπάλα ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026 και η Ρόμα θέλει να τον κρατήσει κοντά της για τουλάχιστον ακόμα τρία χρόνια.

Ο Αργεντινός επιθυμεί και ο ίδιος φυσικά να συνεχίσει να αγωνίζεται στους «τζαλορόσι» και έτσι οι δυο πλευρές θα ξεκινήσουν τις συζητήσεις και για το μισθό του τις επόμενες ημέρες. Τα τρία χρόνια που αγωνίζεται στη Ρόμα ο Ντιμπάλα μετράει 116 συμμετοχές, έχει σκοράρει 42 γκολ και έχει μοιράσει 22 ασίστ.

