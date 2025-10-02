ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η μητέρα του Γιαμάλ χρεώνει με 800 ευρώ για όποιον θέλει να φωτογραφηθεί μαζί της

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η μητέρα του Γιαμάλ χρεώνει με 800 ευρώ για όποιον θέλει να φωτογραφηθεί μαζί της

Ένα λαμπερό δείπνο θα διοργανώσει στο Λονδίνο η μητέρα του Λαμίν Γιαμάλ, με τις τιμές να είναι ιδιαίτερα υψηλές, ενώ ο κόσμος θα πρέπει να πληρώσει ακόμα και για το να φωτογραφηθεί μαζί της!

Μπορεί πριν από λίγο καιρό ο Λαμίν Γιαμάλ να έκλεισε μόλις το 18ο έτος της ηλικίας του, άλλα έχει καταφέρει να βάλει το όνομά του στους κορυφαίους παίκτες του κόσμου. Παράλληλα έχει και μια έντονη προσωπική ζωή στην οποία μεταξύ άλλων του αρέσει να δημοσιεύει στιγμές με τα αγαπημένα του πρόσωπα με αποτέλεσμα η φήμη της οικογένειάς του να έχει εκτοξευτεί!

Μάλιστα, η μητέρα του Ισπανού μεσοεπιθετικού, Σίλα Εμπάνα, αναμένεται στις 7 Νοεμβρίου να διοργανώσει ένα λαμπερό δείπνο στο Λονδίνο, μια εκδήλωση που η χωρητικότητά της θα φτάσει έως και τα 400 άτομα και δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε ανήλικους.

Το παράδοξο του εν λόγω δείπνου έχει να κάνει μεταξύ άλλων και για τους όρους της μητέρας του Γιαμάλ. Κι αυτό διότι θα χρεώνει με 800 ευρώ όποιον θέλει να φωτογραφηθεί μαζί της ως μια VIP επιλογή, η οποία θα συνδυάζεται με ένα πιο προνομιακό τραπέζι και open bar.

Παράλληλα, η είσοδος στην εκδήλωση ξεκινά από 150 ευρώ για ένα κοκτέιλ και μενού τριών πιάτων, ενώ ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα δεν θα δώσει το παρών εξαιτίας των αγωνιστικών του υποχρεώσεων με τους «μπλαουγκράνα».

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ουζόχο όπως… Όλντ Τράφορντ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Προφορική συμφωνία της Τσέλσι με Μενιάν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Άρης Λεμεσού γιορτάζει 95 χρόνια ιστορίας με Χριστοφόρου & Βανδή!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ραμπιό για Μόντριτς: «Τρέχει για 90 λεπτά στα 40 του, δεν ξέρω πώς το κάνει»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Μπαρτσελόνα θα παίξει με τον Ολυμπιακό τελικά στο Μονζουϊκ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η μητέρα του Γιαμάλ χρεώνει με 800 ευρώ για όποιον θέλει να φωτογραφηθεί μαζί της

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Παπαδόπουλος: «Η πιο δύσκολη εξόρμηση – Εκτός για εβδομάδες ο Κοκόριν»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Τα βρήκαν Ρόμα-Ντε Ρόσι, λύνεται το συμβόλαιο του μετά από μήνες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΕΠΙΣΗΜΟ: Νέα εποχή στον Εθνικό Άχνας με Ανγκέλοφσκι

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Φανούριος για Γκρεγκ: «Καθαρά διαδικαστικό το θέμα – Περιμένουμε εξελίξεις»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΑΕΚ: Οδηγίες προς τους φιλάθλους ενόψει Αλκμάαρ

ΑΕΚ

|

Category image

«Χάλκινος» στο Νέο Δελχί ο έφηβος Ανδρέας Ποντίκης!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Stoiximan: Super ενισχυμένες αποδόσεις σε Europa & Conference League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Σάουθγκεϊτ δεν πρόκειται ν' αποδεχθεί πρόταση για ν' αντικαταστήσει τον Αμορίμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κόντρα στον Πορτογάλο Μπόρζες ο Τσιτσιπάς

Τένις

|

Category image

Διαβαστε ακομη