Η μητέρα του Γιαμάλ χρεώνει με 800 ευρώ για όποιον θέλει να φωτογραφηθεί μαζί της

Μπορεί πριν από λίγο καιρό ο Λαμίν Γιαμάλ να έκλεισε μόλις το 18ο έτος της ηλικίας του, άλλα έχει καταφέρει να βάλει το όνομά του στους κορυφαίους παίκτες του κόσμου. Παράλληλα έχει και μια έντονη προσωπική ζωή στην οποία μεταξύ άλλων του αρέσει να δημοσιεύει στιγμές με τα αγαπημένα του πρόσωπα με αποτέλεσμα η φήμη της οικογένειάς του να έχει εκτοξευτεί!

Μάλιστα, η μητέρα του Ισπανού μεσοεπιθετικού, Σίλα Εμπάνα, αναμένεται στις 7 Νοεμβρίου να διοργανώσει ένα λαμπερό δείπνο στο Λονδίνο, μια εκδήλωση που η χωρητικότητά της θα φτάσει έως και τα 400 άτομα και δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε ανήλικους.

Το παράδοξο του εν λόγω δείπνου έχει να κάνει μεταξύ άλλων και για τους όρους της μητέρας του Γιαμάλ. Κι αυτό διότι θα χρεώνει με 800 ευρώ όποιον θέλει να φωτογραφηθεί μαζί της ως μια VIP επιλογή, η οποία θα συνδυάζεται με ένα πιο προνομιακό τραπέζι και open bar.

Παράλληλα, η είσοδος στην εκδήλωση ξεκινά από 150 ευρώ για ένα κοκτέιλ και μενού τριών πιάτων, ενώ ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα δεν θα δώσει το παρών εξαιτίας των αγωνιστικών του υποχρεώσεων με τους «μπλαουγκράνα».

sportfm.gr