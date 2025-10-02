ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το έκανε πέρσι η Ομόνοια, θέλει να το πράξει και φέτος

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Παίζει με την πιο δυνατή ομάδα από τις πέντε που θα κοντραριστεί αλλά είναι έτοιμη για την υπέρβαση η ομάδα του Μπεργκ.

Είναι η 5η φορά που η Ομόνοια ετοιμάζεται για πρεμιέρα σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Σήμερα Πέμπτη (19:45) θα υποδεχθεί τη Μάιντς, την πιο δυνατή από τις ομάδες που έχει να αντιμετωπίσει στη League Phase. Και στοχεύει να κάνει ό,τι και πέρσι, να μπει με το δεξί και να βάλει βάσεις για πρόκριση για τους «16». Είχε νικήσει για την 1η αγωνιστική του Conference League τη Βικινγκούρ Ισλανδίας (4-0), ένα σκορ που αποτέλεσε κλειδί για να καταφέρει να μπει στην 24άδα.

Και ήταν η μοναδική φορά που το έπραξε σε πρεμιέρα. Στην πρώτη της συμμετοχή (2020-21) είχε φέρει ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας (1-1) για το Europa League. Ένα σκορ που δεν ήταν αποτυχία. Tην επόμενη σεζόν (2021-22), για το Conference League, πήρε ισοπαλία στο Αλμάτι απέναντι στην Καϊράτ (0-0). Το χαστούκι ήρθε την περίοδο 2022-23, όταν για το Europa League ηττήθηκε με 0-3 από τη Σερίφ Τίρασπολ, σε έναν όμιλο που ήταν επίσης η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Σοσιεδάδ και που δεν μπόρεσε να πανηγυρίσει βαθμό.

Έχει λοιπόν μία σημαντική πρόκληση μπροστά της η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ που δείχνει να είναι πολύ καλή κατάσταση. Ειδικά στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, που σκοράρει με σχετική ευκολία. Και θα επιδιώξει να το κάνει και με τη Μάιντς.

Aρκετά αλλαγμένη

Η κόκκινη του Ματέο Μάριτς στο παιχνίδι με τη Βόλφσμπεργκερ στα πλέι οφ θα του στερήσει τη συμμετοχή στο πρώτο ματς της Ομόνοιας στη League phase του Conference League. Ο Ιωάννης Κούσουλος λοιπόν θα φορέσει φανέλα βασικού κόντρα στη Μάιντς και θα είναι η μία από τις τρεις «σίγουρες» αλλαγές από τον Χένινγκ Μπεργκ σε σχέση με το ματς κόντρα στην Ανόρθωση. Η άλλη είναι ο Χατζηγιοβάνης που θα πάρει τη θέση του Τάνκοβιτς ο οποίος δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα, όπως επίσης και οι Στεπίνσκι-Μουσιαλόφσκι ενώ προστέθηκε και ο Φαμπιάνο που λόγω ενοχλήσεων θα λείψει για πρώτη φορά, με τον Ουζόχο να παίρνει τη θέση του.

Δεν αποκλείεται φανέλα βασικού να πάρει και ο Νικόλας Παναγιώτου αντί του Αγκουζούλ. Οι υπόλοιποι της ενδεκάδας είναι οι Μασούρας, Κουλιμπαλί, Κίτσος, Άιτινγκ, Εβάντρο, Σεμέδο και Μαέ.

