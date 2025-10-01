Oι τρεις «σίγουρες» αλλαγές και η άλλη... σκέψη που έχει στο μυαλό ο Μπεργκ

Η κόκκινη του Ματέο Μάριτς στο παιχνίδι με τη Βόλφσμπεργκερ στα πλέι οφ θα του στερήσει τη συμμετοχή στα δύο πρώτα ματς της της Ομόνοιας στη League phase του Conference League. Ο Ιωάννης Κούσουλος λοιπόν θα φορέσει φανέλα βασικού κόντρα στη Μάιντς, στην πρεμιέρα των πρασίνων την Πέμπτη (19:45) και θα είναι η μία από τις τρεις «σίγουρες» αλλαγές από τον Χένινγκ Μπεργκ σε σχέση με το ματς κόντρα στην Ανόρθωση.

Η άλλη είναι ο Χατζηγιοβάνης που θα πάρει τη θέση του Τάνκοβιτς ο οποίος δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα, όπως επίσης και οι Στεπίνσκι-Μουσιαλόφσκι ενώ προστέθηκε και ο Φαμπιάνο που λόγω ενοχλήσεων θα λείψει για πρώτη φορά, με τον Ουζόχο να παίρνει τη θέση του..

Δεν αποκλείεται φανέλα βασικού να πάρει και ο Νικόλας Παναγιώτου αντί του Αγκουζούλ. Οι υπόλοιποι της ενδεκάδας είναι οι Μασούρας, Κουλιμπαλί, Κίτσος, Άιτινγκ, Εβάντρο, Σεμέδο και Μαέ.