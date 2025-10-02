Η Μπαρτσελόνα θα παίξει με τον Ολυμπιακό τελικά στο Μονζουϊκ

Μπορεί η UEFA ν' ανακοίνωσε προχθές στην ιστοσελίδα της ότι ο αγώνας μεταξύ Μπαρτσελόνα και Ολυμπιακού (21/10), για την 3η αγωνιστική της League phase του Champions League, θα διεξαχθεί στο νέο «Camp Nou», τελικά όμως οι εργασίες δεν προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και το συγκεκριμένο ματς θα διεξαχθεί στην έδρα της Εσπανιόλ, στο Μονζουϊκ, όπου χθες αγωνίστηκε και κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν, όπως σχετικά ανακοίνωσε σήμερα η πρωταθλήτρια Ισπανίας.

Να σημειωθεί πως η Μπαρτσελόνα δεν έχει λάβει επίσημα άδεια να παίξει τη φάση των ομίλων του Champions League σε δύο διαφορετικά γήπεδα, καθώς οι κανονισμοί της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας ορίζουν ότι μπορεί να παίξει μόνο σε ένα γήπεδο, εκτός κι αν λάβει ειδική άδεια. Η Μπαρτσελόνα έχει ήδη επικοινωνήσει την πρόθεσή της στην UEFA και ελπίζει σε θετική απάντηση, καθώς δεν υπάρχει κίνητρο κέρδους πίσω από τη μετακίνηση του γηπέδου και είναι θέμα ανάγκης.

«Η Μπαρτσελόνα ανακοινώνει ότι ο τρίτος αγώνας που αντιστοιχεί στη φάση των ομίλων του Champions League, την Τρίτη 21 Οκτωβρίου στις 7:45 μ.μ., εναντίον του Ολυμπιακού, θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο Lluis Companys. Ο σύλλογος συνεχίζει να εργάζεται για την απόκτηση των απαραίτητων διοικητικών αδειών για το άνοιγμα του Spotify Camp Nou τις επόμενες ημερομηνίες. Στο πλαίσιο αυτό, η Μπαρτσελόνα εργάζεται πάνω στις νέες τροποποιήσεις που το Δημοτικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης κοινοποίησε στο σύλλογο την περασμένη εβδομάδα», ανέφερε η σημερινή ανακοίνωση των «μπλαουγκράνα».