ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Μπαρτσελόνα θα παίξει με τον Ολυμπιακό τελικά στο Μονζουϊκ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Μπαρτσελόνα θα παίξει με τον Ολυμπιακό τελικά στο Μονζουϊκ

Μπορεί η UEFA ν' ανακοίνωσε προχθές στην ιστοσελίδα της ότι ο αγώνας μεταξύ Μπαρτσελόνα και Ολυμπιακού (21/10), για την 3η αγωνιστική της League phase του Champions League, θα διεξαχθεί στο νέο «Camp Nou», τελικά όμως οι εργασίες δεν προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και το συγκεκριμένο ματς θα διεξαχθεί στην έδρα της Εσπανιόλ, στο Μονζουϊκ, όπου χθες αγωνίστηκε και κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν, όπως σχετικά ανακοίνωσε σήμερα η πρωταθλήτρια Ισπανίας.

Να σημειωθεί πως η Μπαρτσελόνα δεν έχει λάβει επίσημα άδεια να παίξει τη φάση των ομίλων του Champions League σε δύο διαφορετικά γήπεδα, καθώς οι κανονισμοί της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας ορίζουν ότι μπορεί να παίξει μόνο σε ένα γήπεδο, εκτός κι αν λάβει ειδική άδεια. Η Μπαρτσελόνα έχει ήδη επικοινωνήσει την πρόθεσή της στην UEFA και ελπίζει σε θετική απάντηση, καθώς δεν υπάρχει κίνητρο κέρδους πίσω από τη μετακίνηση του γηπέδου και είναι θέμα ανάγκης. 

«Η Μπαρτσελόνα ανακοινώνει ότι ο τρίτος αγώνας που αντιστοιχεί στη φάση των ομίλων του Champions League, την Τρίτη 21 Οκτωβρίου στις 7:45 μ.μ., εναντίον του Ολυμπιακού, θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο Lluis Companys. Ο σύλλογος συνεχίζει να εργάζεται για την απόκτηση των απαραίτητων διοικητικών αδειών για το άνοιγμα του Spotify Camp Nou τις επόμενες ημερομηνίες. Στο πλαίσιο αυτό, η Μπαρτσελόνα εργάζεται πάνω στις νέες τροποποιήσεις που το Δημοτικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης κοινοποίησε στο σύλλογο την περασμένη εβδομάδα», ανέφερε η σημερινή ανακοίνωση των «μπλαουγκράνα».

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ουζόχο όπως… Όλντ Τράφορντ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Προφορική συμφωνία της Τσέλσι με Μενιάν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Άρης Λεμεσού γιορτάζει 95 χρόνια ιστορίας με Χριστοφόρου & Βανδή!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ραμπιό για Μόντριτς: «Τρέχει για 90 λεπτά στα 40 του, δεν ξέρω πώς το κάνει»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Μπαρτσελόνα θα παίξει με τον Ολυμπιακό τελικά στο Μονζουϊκ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η μητέρα του Γιαμάλ χρεώνει με 800 ευρώ για όποιον θέλει να φωτογραφηθεί μαζί της

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Παπαδόπουλος: «Η πιο δύσκολη εξόρμηση – Εκτός για εβδομάδες ο Κοκόριν»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Τα βρήκαν Ρόμα-Ντε Ρόσι, λύνεται το συμβόλαιο του μετά από μήνες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΕΠΙΣΗΜΟ: Νέα εποχή στον Εθνικό Άχνας με Ανγκέλοφσκι

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Φανούριος για Γκρεγκ: «Καθαρά διαδικαστικό το θέμα – Περιμένουμε εξελίξεις»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΑΕΚ: Οδηγίες προς τους φιλάθλους ενόψει Αλκμάαρ

ΑΕΚ

|

Category image

«Χάλκινος» στο Νέο Δελχί ο έφηβος Ανδρέας Ποντίκης!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Stoiximan: Super ενισχυμένες αποδόσεις σε Europa & Conference League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Σάουθγκεϊτ δεν πρόκειται ν' αποδεχθεί πρόταση για ν' αντικαταστήσει τον Αμορίμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κόντρα στον Πορτογάλο Μπόρζες ο Τσιτσιπάς

Τένις

|

Category image

Διαβαστε ακομη