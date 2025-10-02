ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Άρης Λεμεσού γιορτάζει 95 χρόνια ιστορίας με Χριστοφόρου & Βανδή!

Ο Άρης Λεμεσού γιορτάζει 95 χρόνια ιστορίας με Χριστοφόρου & Βανδή!

Ο Άρης Λεμεσού συμπληρώνει 95 χρόνια ιστορίας και το γιορτάζει με ένα μεγάλο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.

Aναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Άρης Λεμεσού, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 95 χρόνια από την ίδρυσή του, διοργανώνει φεστιβάλ την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, στον χώρο της ΕΤΚΟ (περιοχή Νέου Λιμανιού), από τις 15:00 έως τις 22:00. Το φεστιβάλ απευθύνεται όχι μόνο στους φίλους του Άρη, αλλά σε όλους όσοι επιθυμούν να περάσουν μια μέρα γεμάτη παιχνίδια, φαγητό, ποτό, μουσική και διασκέδαση.

Η ομάδα του Άρη έχει ετοιμάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για να γιορτάσουμε όλοι μαζί αυτή τη σημαντική επέτειο. Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους στο mini-football, μπάσκετ, μπόουλινγκ, σαΐτες, σκάκι και PlayStation. Επιπλέον, θα υπάρχουν τραμπολίνο και πολλές ακόμα δραστηριότητες. Όλες οι δραστηριότητες είναι δωρεάν, και κάθε παιδί ή ενήλικας μπορεί να τις επαναλάβει όσες φορές επιθυμεί.

Οι επισκέπτες θα μπορούν επίσης να αφήσουν την ευχή τους για τα γενέθλια του Άρη στο εντυπωσιακό κασκόλ μήκους 95 μέτρων, που έχει ετοιμαστεί ειδικά για την ημέρα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, μουσική θα παίζει ο DJ Alejjos, ενώ με τη φωνή του θα ντύσει τη βραδιά ο Κύπριος τραγουδιστής Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα θα κορυφωθεί με τη συναυλία της αγαπημένης Ελληνίδας τραγουδίστριας Δέσποινας Βανδή.

Τιμές & Διαθεσιμότητα Εισιτηρίων

Τα εισιτήρια για το φεστιβάλ κοστίζουν €15, ενώ η είσοδος για παιδιά κάτω των 14 ετών είναι δωρεάν. Με την αγορά ενός εισιτηρίου, δικαιούστε μέχρι και δύο δωρεάν παιδικά εισιτήρια.

Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα διαδικτυακά στην ιστοσελίδα μας www.arisfc.com και στο κατάστημα του Άρη από τις 09:30 έως τις 17:30 τις καθημερινές και 10:00 έως 13:00 το Σάββατο.

Κάτοχοι Εισιτηρίων Διαρκείας & Κλήρωση ΑυτοκινήτουΓια τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας η είσοδος θα είναι δωρεάν και μπορούν να παραλάβουν τα εισιτήρια τους, μόνο από το κατάστημα του Άρη. Επιπλέον, όσοι παραβρεθούν στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν στη κλήρωση ενός αυτοκινήτου.

Σημειώνεται ότι η δωρεάν είσοδος και η συμμετοχή στην κλήρωση δεν ισχύει για τους κατόχους τιμητικών εισιτηρίων διαρκείας.Ο αριθμός των εισιτηρίων είναι περιορισμένος, γι’ αυτό προμηθευτείτε έγκαιρα το δικό σας και ελάτε να γιορτάσουμε μαζί.

ΑΡΗΣ

