Opta: Η Άρσεναλ πλέον 1ο φαβορί για το τρόπαιο UCL

H Άρσεναλ, η οποία χθες (1/10) νίκησε 2-0 τον Ολυμπιακό στο «Emirates» (2η αγωνιστική League phase του UCL), σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή της Opta είναι πλέον το φαβορί για την κατάκτηση του Champions League 2025/26 με 18,09% πιθανότητες , μπροστά από την Παρί Σεν Ζερμέν (13,96%) και την Μπάγερν Μονάχου (9,50%), που συμπληρώνει το βάθρο.

Μία ανατροπή που έφτασε μόλις δυο αγωνιστικές μετά την έναρξη της League phase, αφού στο ξεκίνημα της διαδρομή κορυφαία υποψήφια για την κατάκτηση του τροπαίου στη Βουδαπέστη είναι η πρωταθλήτριας Αγγλίας, Λίβερπουλ με πιθανότητες 20,4%, τότε μπροστά από την Άρσεναλ (12,1%).

Καμμία πιθανότητα (0,00%) δεν συγκεντρώνει, σύμφωνα με την Opta ο Ολυμπιακός.

Σε εγχώριο επίπεδο, η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα βρίσκεται επίσης στην κούρσα για τον τίτλο της Premier League. Ο υπερυπολογιστής της Opta της δίνει 37,7% πιθανότητες να τερματίσει στην κορυφή, δεύτερη μόνο μετά τη Λίβερπουλ, η οποία προηγείται των προβλέψεων με 41,85%.

Αφού ξόδεψε περισσότερα από 670 εκατομμύρια λίρες σε πέντε χρόνια, η Άρσεναλ θα πρέπει, όπως αναφέρουν στην Μ. Βρετανία, να κερδίσει την Premier League ή το Champions League, οτιδήποτε άλλο δεν είναι αρκετό. Τελευταίο της τρόπαιο ήταν το Community Shield το 2023.

ΑΠΕ-ΜΠΕ