Δημητρίου: «Έχουμε πρόταση για Λοΐζου όμως δεν απαντήσαμε, ούτε συζητήσαμε»

Διαβάστε όσα είπε ο εκπρόσωπος τύπου της Ομόνοιας για τις τελευταίες εξελίξεις στην ομάδα:

Για τον αγώνα με τον Ακρίτα: «Είναι ο πρώτος αγώνας στην έδρα μας για το νέο πρωτάθλημα και τον περιμένουμε με ανυπομονησία. Θέλουμε να ξεκινήσουμε δυνατά μαζί με τον κόσμο μας. Το τελευταίο παιχνίδι στην έδρα μας ήταν ιδιαίτερα έντονο σε συναισθήματα και παρουσιάσαμε πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο, συνεπώς είναι σημαντικό για εμάς να δώσουμε συνέχεια και να προσθέσουμε τους πρώτους τρεις βαθμούς στη συγκομιδή μας. Περιμένουμε ένα αγώνα με ιδιαιτερότητες καθώς για τον αντίπαλο υπάρχει το κίνητρο του να παίξει απέναντι στην ΟΜΟΝΟΙΑ, συνεπώς θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι».

Για τα αγωνιστικά δεδομένα: «Δυστυχώς δεν ήταν καλά τα νέα για τον τραυματισμό του Γιόβετιτς στον αγώνα της εθνικής του, καθώς αντιμετωπίζει μυϊκό τραυματισμό και οι εκτιμήσεις τον θέλουν να παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 3-4 βδομάδες. Ο Τάνκοβιτς πραγματοποίησε πρόγραμμα προσαρμογής στη χθεσινή πρώτη του προπόνηση στο ΗΛΙΑΣ ΠΟΥΛΛΟΣ. Προέρχεται από τραυματισμό ο ποδοσφαιριστής, συνεπώς θα αξιολογηθεί η ετοιμότητά του στις τελευταίες προπονήσεις πριν τον αγώνα και θα αποφασιστεί κατά πόσο θα συμπεριληφθεί ή όχι στην αποστολή. Ο Σεμέδο αναμένεται πως σήμερα θα επιστρέψει στις προπονήσεις από τις υποχρεώσεις με την εθνική του ομάδα».

Για την περίπτωση Λοϊζου: «Είναι αλήθεια ότι έχει υποβληθεί πρόταση για τον Λοΐζο από Σύλλογο του εξωτερικού, στην οποία όμως η ΟΜΟΝΟΙΑ δεν έχει απαντήσει, ούτε έχει μπει σε συζητήσεις με τον Σύλλογο που υπέβαλε την πρόταση. Συνεπώς ό,τι διαφορετικό γράφεται και λέγεται επί τούτου δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Με τον Λοΐζο η ΟΜΟΝΟΙΑ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία τόσο για το θέμα αυτό όσο και ευρύτερα για το μέλλον του στην ΟΜΟΝΟΙΑ. Είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς. Ο στόχος της ομάδας είναι να χειριστεί το όλο θέμα προσεκτικά και με απόλυτη σοβαρότητα, συνεπώς κρίνουμε πως τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν έχει να προσφέρει κάτι η δημοσιοποίηση του περιεχομένου των συζητήσεων που γίνονται με τον Λοΐζο. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει τον κόσμο μας και τη κοινή γνώμη, όμως ταυτόχρονα ζητάμε από όλους να σεβαστούν την ΟΜΟΝΟΙΑ και τον ποδοσφαιριστή και να αφεθούν ανεπηρέαστοι να χειριστούν το θέμα».

Για τη μεταγραφική ενίσχυση του καλοκαιριού: «Ο Πρόεδρος σε δηλώσεις του στις 5 Ιουνίου είχε πει πως ο στόχος της ομάδας ήταν να ενισχυθεί με 3-4 μεταγραφές πρώτης γραμμής, χωρίς βιασύνη. Αυτός ο στόχος υλοποιήθηκε και με το παραπάνω και υπάρχει ικανοποίηση από τη δουλειά που έγινε. Εκφράζεται η πεποίθηση πως το ρόστερ μπορεί να ανταποκριθεί στις αγωνιστικές υποχρεώσεις σε Κύπρο και Ευρώπη. Απ’ εκεί και πέρα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου δεν αποκλείεται να προκύψουν διαφοροποιήσεις».

Για τις ανανεώσεις συμβολαίων: «Ήδη έχει ολοκληρωθεί η πρώτη ανανέωση συμβολαίου με τον Σενού Κουλιμπαλί, μια εξέλιξη που μας αφήνει πολύ ικανοποιημένους. Ο Σενού είναι εκ των αρχηγών της ομάδας και εκ των βασικών πρωταγωνιστών τα τελευταία δύο χρόνια και έτσι κρίνεται πολύ σημαντική η ανανέωση της συνεργασίας μας. Απ’ εκεί και πέρα, η διαδικασία ανανεώσεων βρίσκεται σε εξέλιξη ωστόσο δεν επιθυμούμε να συζητάμε δημόσια αυτό το ζήτημα. Όπως έγινε με τον Σενού που… αθόρυβα ανανέωσε, αυτό στοχεύουμε να γίνει και στη συνέχεια».

Για το κεφάλαιο διαιτησία: «Δυστυχώς από το πρώτο παιχνίδι είδαμε πράγματα που μας κάνουν να αμφιβάλουμε. Είναι η θέση μας πως πρέπει να έρχονται και ποιοτικοί ξένοι διαιτητές και μαζί με τους Κύπριους που αποδεικνύουν το επίπεδό τους να βγάλουν το πρωτάθλημα χωρίς αποφάσεις που να είναι ικανές να καθορίσουν αποτελέσματα αγώνων».

Για τα διαρκείας σε ανέργους, λήπτες ΕΕΕ και ευπαθείς ομάδες: «Είμαστε πολύ περήφανοι που για 6η διαδοχική σεζόν γίνεται κατορθωτή η πρωτοβουλία με σλόγκαν «Για να μην λείψει κανείς», η οποία πραγματοποιείται χάρη στη σταθερή συμβολή φιλάθλου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ αλλά και της Διοίκησης. Η ΟΜΟΝΟΙΑ προσφέρει Εισιτήρια Διαρκείας σε συνανθρώπους μας που είτε είναι λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), είτε Άνεργοι, είτε εμπίπτουν στην κατηγορία των Ευπαθών Ομάδων. Υπάρχουν οδηγίες στα επίσημα Μέσα μας για το πώς μπορεί κάποιος φίλαθλος να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του».

Σχετικά με τα εισιτήρια διαρκείας: «Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως η διάθεση των Εισιτηρίων Διαρκείας για τη σεζόν 2025-26 ολοκληρώνεται στις 17 Σεπτεμβρίου. Συνεπώς, όσοι φίλαθλοι επιθυμούν να αποκτήσουν Εισιτήριο Διαρκείας θα πρέπει να το πράξουν πριν τη συγκεκριμένη ημερομηνία».