Πέντε εκατομμύρια αιτήματα από 200 χώρες για εισιτήρια του Μουντιάλ μέσα σε 24 ώρες

Φίλαθλοι από περισσότερες από 200 χώρες, υπέβαλαν- μέσω του FIFA.com/tickets- πέντε εκατομμύρια αιτήματα για εισιτήρια, μόλις 24 ώρες μετά την έναρξη της τρίτης φάσης πώλησης εισιτηρίων ( θα παραμένει ανοιχτή μέχρι την Τρίτη 13 Ιανουαρίου στις 18:00 ώρα Ελλάδας) για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 , το πρώτο τουρνουά με 48 ομάδες, το οποίο θα διεξαχθεί στον Καναδά, το Μεξικό και τις ΗΠΑ από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου 2026.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν μια ισχυρή επιθυμία για ξεχωριστές αναμετρήσεις στη φάση των ομίλων, με τον αγώνα Κολομβία εναντίον Πορτογαλίας (Μαϊάμι, 27 Ιουνίου) να αναδεικνύεται ως ο πιο περιζήτητος αγώνας μέχρι στιγμής. Βραζιλία εναντίον Μαρόκου (Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ, 13 Ιουνίου), Μεξικό εναντίον Νότιας Κορέας (Γκουανταλαχάρα, 18 Ιουνίου), Ισημερινός εναντίον Γερμανίας (Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ, 25 Ιουνίου) και Σκωτία εναντίον Βραζιλίας (Μαϊάμι, 24 Ιουνίου) συμπληρώνουν τους πέντε κορυφαίους αγώνες – στους οποίους συμμετέχουν εννέα ομάδες από πέντε διαφορετικές ηπείρους.

Μετά από 24 ώρες, οι τρεις διοργανώτριες χώρες προηγούνται, με τις επόμενες δέκα χώρες διαμονής σε αιτήματα εισιτηρίων να είναι η Κολομβία, η Αγγλία, ο Ισημερινός, η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Σκωτία, η Γερμανία, η Αυστραλία, η Γαλλία και ο Παναμάς.

