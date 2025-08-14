Μπεργκ: «Τα γκολ και η δημιουργία μας ήταν υψηλού επιπέδου»

Αρχικό σχόλιο: «Φυσικά είμαστε πολύ χαρούμενοι με τον τρόπο που προκριθήκαμε, με τα πολλά γκολ, την ποιότητα και τη συγκέντρωση που βγάλαμε. Δεν είναι κάτι συχνό να προκρίνεσαι με αυτό τον τρόπο. Τώρα βλέπουμε τον επόμενο γύρο, σίγουρα θα είναι πιο δύσκολος ο αντίπαλος και θα είναι 100% διαφορετικά παιχνίδια».

Ένα σχόλιο για αυτά τα πρώτα παιχνίδια: «Σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια ήμασταν επαγγελματίες και παίξαμε ομαδικά. Επιθετικά φτιάξαμε πολλές φάσεις και αυτό είναι πολύ καλό. Για αρνητικά δεν θέλω να μιλήσω πολύ σε αυτό το στάδιο, σίγουρα έχουμε πράγματα να βελτιώσουμε. Με τον τρόπο που προπονούνται οι παίκτες και με τον τρόπο που συνεργάζονται, είναι κάτι πολύ καλό για εμάς. Τα επόμενα παιχνίδια θα είναι πρόκληση ανεξαρτήτως ποιος θα είναι τελικά ο αντίπαλος και ανυπομονούμε για αυτή την πρόκληση. Είναι δύσκολο να μιλήσω για πιθανότητες πρόκρισης».

Υπάρχει καλύτερη διάθεση σε σχέση με την περσινή σεζόν στην ομάδα, πράγμα που φαίνεται από το στατιστικό 14-0 μέχρι στιγμής στα γκολ, ένα σχόλιο πάνω σε αυτό: «Υπάρχει η αντίληψη και η ποιότητα στην ομάδα. Δεν θέλω να μιλήσω για την περσινή σεζόν. Εγώ ξέρω ότι η Ομόνοια έχει ένα πολύ καλό υλικό και όσο βγάζουμε στον αγωνιστικό χώρο αυτά που θέλουμε, τόσο πιο πολλά μπορούμε να πετύχουμε στο μέλλον».

Τι να περιμένουμε από την ομάδα στα πλέι οφ; «Θα δούμε πως θα αντιμετωπίσουμε τον επόμενο αντίπαλο. Το σίγουρο είναι πως θα έχουμε περισσότερη δουλειά στο κομμάτι της άμυνας, πράγμα φυσιολογικό σε αυτή την φάση, ειδικότερα όταν έχουμε να κάνουμε με δυνατούς αντιπάλους. Δεν θα αλλάξουμε πολλά όμως αφού το σύνολο μας δείχνει ότι βρίσκεται στο σωστό δρόμο».

Ένα σχόλιο για τις μεταγραφές: «Δεν έχουμε αναφέρει πότε σε ποιες θέσεις χρειαζόμαστε ενίσχυση, αν ξέρετε πείτε μου το! Θα το επαναλάβω ξανά πως έχουμε ένα αρκετά καλό υλικό. Για να γίνουν προσθήκες θα πρέπει οι παίκτες που θα αποκτηθούν να μπορούν να μας βοηθήσουν άμεσα και να είναι καλύτεροι από αυτούς που έχουμε. Αυτό δεν είναι εύκολο γιατί οι καλοί παίκτες ίσως έχουν την επιλογή να πάνε σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα και έναν πιο μεγάλο σύλλογο. Στοχεύουμε ψηλά, κοιτάζουμε όμως όσο το μεταγραφικό παράθυρο είναι ανοιχτό όλα είναι πιθανά. Είμαστε ικανοποιημένοι με όσους αγωνίζονται στην ομάδα και αυτό μετράει για εμένα αυτή τη στιγμή».

Για την κατάσταση του Κάρελ Έιτινγκ: «Προσπαθεί να τα βρει ακόμα με τον καιρό. Είναι ένα καινούριο περιβάλλον για αυτόν όμως είμαι ευχαριστημένος απ’ αυτά που μας έδειξε σήμερα. Έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά με την μπάλα στα πόδια και μπορεί να μας δώσει πολλά».

Για τον Μάριτς: «Είχε δύο κίτρινες κάρτες και δεν θέλαμε να ρισκάρουμε γι’ αυτό δεν έπαιξε».