Φουλ άνετη, τελειώνει τη δουλειά!

Το ξεκαθάρισμα της Ομόνοιας στο πρώτο παιχνίδι με την Αράζ, με το 4-0 στο Αζερμπαϊτζάν, της δίνει το δικαίωμα να πάει άνετη στην αποψινή ρεβάνς (20:00) του ΓΣΠ.

Οι πράσινοι μονάχα εάν αυτοκτονήσουν θα χάσουν την ευκαιρία να βρεθούν μία ανάσα από τη League Phase του Conference League. Η ομάδα της Λευκωσίας θέλει να περάσει όσο γίνεται πιο αναίμακτα αυτό τον αγώνα και με το τέλος της αναμέτρησης θα μάθει και τον επόμενο αντίπαλό της για τα πλέι οφ, καθώς την ίδια ώρα θα διεξαχθεί η ρεβάνς στην Αυστρία ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τη Βόλφσμπεργκερ, που στο πρώτο παιχνίδι έμειναν στο 0-0 (σ.σ. παίζει με τον ηττημένο).

Πέραν της πρόκρισης, πρόκληση για τους πράσινους είναι να κρατήσουν ξανά ανέπαφη την εστία τους, όπως έγινε και στους πρώτους τρεις αγώνες της χρονιάς. Θυμίζουμε ότι τεσσάρα (4-0) είχε ρίξει και στη ρεβάνς στο ΓΣΠ με την Τορπέντο, την οποία στο πρώτο παιχνίδι είχε νικήσει με 1-0.

Πάντως, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η Ομόνοια φαίνεται να «καθάρισε» την υπόθεση πρόκριση από τον πρώτο αγώνα, δεν αναμένεται να φέρει, όχι πολλές τουλάχιστον, αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο Χένινγκ Μπεργκ να διατηρήσει τους ίδιους έντεκα με τους οποίους είχε αρχίσει και τα προηγούμενα τρία παιχνίδια, δηλαδή τους Φαμπιάνο, Μασούρα, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Κίτσο, Μάριτς, Κούσουλο, Εβάντρο, Λοΐζου, Σεμέδο και Γιόβετιτς.

Δεδομένου ότι ο Τάσος Χατζηγιοβάννης συμμετέχει για πρώτη φορά σε αποστολή των πρασίνων είναι πιθανόν να δούμε αγωνιζόμενο τον ελλαδίτη άσο, είτε ως αλλαγή, είτε ως βασικό.