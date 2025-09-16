Χωρίς Λοΐζου και άλλους πέντε η Ομόνοια στη μάχη με την ΑΕΚ

Όπως και στο παιχνίδι με τον Ακρίτα, έτσι και στο αυριανό εξ αναβολής με την ΑΕΚ, ο Λοΐζος Λοΐζου είναι εκτός επιλογών.

Να σημειώσουμε πως ο Χένινγκ Μπεργκ σημείωσε στις τοποθετήσεις του μετά τον αγώνα με τον Ακρίτα, πως ο 22χρονος ακραίος επιθετικός δεν ήταν έτοιμος πνευματικά. Και σαφώς ο λόγος έχει να κάνει με την επιθυμία του να πάρει μεταγραφή.

Πάντως κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά, ποια θα είναι η εξέλιξη των πραγμάτων.

Επίσης εκτός αποστολής έμειναν οι Τάνκοβιτς, Μαέ, Αγκουζούλ και Ευάγγελος Ανδρέου αφού όταν θα γινόταν το ματς, δεν ήταν στο ρόστερ των πρασίνων. Εκτός λόγω τραυματισμού είναι και ο Γιόβετιτς.

Αναλυτικά η αποστολή: Φαμπιάνο, Ουζόχο, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κίτσος, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Σεμέδο, Στεπίνσκι, Χατζηγιοβάννης, Εβάντρο, Μάριτς, Μασούρας, Χαμάς, Σίμιτς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Μουσιαλόφσκι, Εράκοβιτς, Ανδρέου, Νεοφύτου, Κωνσταντινίδης, Παναγή.