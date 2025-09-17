Ισραηλινό δημοσιέυμα: «Μέσα σε 48 ώρες υπογράφει ο Λοΐζου»

Πληροφορίες από το Ισραήλ και συγκεκριμένα από το Sport5.co.il, φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τη μεταγραφή του Λοΐζου Λοΐζου στη Χάποελ Τελ Αβίβ, με το ρεπορτάζ να αναφέρει ότι η συμφωνία είναι προ των πυλών.

Όπως μεταδίδεται, ο ποδοσφαιριστής της Ομόνοιας και της Εθνικής Κύπρου αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών με τον ισραηλινό σύλλογο εντός των επόμενων 48 ωρών, καθώς οι δύο πλευρές έχουν ήδη καταλήξει σε συμφωνία για τους βασικούς όρους.

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι η μεταγραφή φαινόταν να ολοκληρώνεται από την προηγούμενη εβδομάδα, ωστόσο προέκυψε εμπλοκή την τελευταία στιγμή, καθώς η Ομόνοια διεκδίκησε μεγαλύτερο ποσό από το αρχικά συμφωνημένο, με αποτέλεσμα η άφιξη του παίκτη στο Ισραήλ να αναβληθεί.

«Η Χάποελ Τελ Αβίβ είναι αισιόδοξη: Ο Λοΐζος, άσος της εθνικής ομάδας Κύπρου της Ομόνοιας, θα υπογράψει με τον σύλλογο για τρία χρόνια μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Τα μέρη έχουν συμφωνήσει στις λεπτομέρειες του συμβολαίου και εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου η συμφωνία θα έχει οριστικά ολοκληρωθεί. Ο Λοΐζος, ο οποίος επρόκειτο να προσγειωθεί στο Ισραήλ την περασμένη Πέμπτη, δεν εντάχθηκε όπως είχε προγραμματιστεί, επειδή η Ομόνοια απαιτούσε υψηλότερη αμοιβή από τη συμφωνημένη. Έκτοτε, μποϊκοτάρει τις προπονήσεις και τους αγώνες της ομάδας, γεγονός που καθιστά σαφές στην κυπριακή πλευρά ότι ο παίκτης είναι αποφασισμένος να μετακομίσει στο Ισραήλ».