Πρώτο… τεστ με την αύρα της έδρας

Ο παράγοντας έδρα παίζει μεγάλο ρόλο για μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, ειδικά όταν έχει να παίξει με αντιπάλους που έχουν τους ίδιους στόχους. Η Ομόνοια καλείται απόψε (19:00) στο ΓΣΠ, με την αύρα του κόσμου της, να πετύχει μία σημαντική νίκη επί της ΑΕΚ στον εξ αναβολής αγώνα της πρεμιέρας και να γεμίσει με ικανοποίηση και αυτοπεποίθηση το κοινό της.

Είναι ένα πρώτο… τεστ για το «τριφύλλι» ώστε να αποδείξει πως είναι έτοιμο να ακολουθήσει με συνέπεια το τρένο του τίτλου. Σε μία έδρα που μέτρησε τέσσερα στα τέσσερα μέχρι τώρα, με τρεις νίκες στην Ευρώπη και μία στο πρωτάθλημα. Και θέλει να διευρύνει το σερί μπροστά στο κοινό της που θα πλησιάσει τις 10.000.

Τώρα αν η νίκη συνοδευτεί και με καλή παρουσία, τότε τα χαμόγελα θα είναι διπλά στο πράσινο στρατόπεδο. Το ζητούμενο είναι το τρίποντο, με την πίεση να αυξάνεται περισσότερο μετά την ήττα από τον Εθνικό και το γεγονός ότι ο Άρης που οδηγεί την κούρσα είναι αλάνθαστος.

Οι πέντε και ο Λοΐζου

Αρκετές είναι οι απουσίες για τον Μπεργκ στον μεσοεπιθετικό τομέα. Γεγονός που του αφαιρεί τη δυνατότητα να καταρτίσει το πλάνο του με ευελιξία. Ο Γιόβετιτς είναι τραυματίας ενώ οι Τάνκοβιτς, Μαέ και Ανδρέου όπως και ο Αγκουζούλ δεν ήταν στο ρόστερ όταν επρόκειτο να γίνει ο αγώνας της πρεμιέρας. Εκτός είναι για δεύτερο σερί παιχνίδι και ο Λοΐζου και κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά για το ποιο είναι το μέλλον του. Χάνει πάντως η Ομόνοια ένα σημαντικό γρανάζι ενώ η απραξία δεν βοηθάει ούτε τον Λοΐζου. Η ενδεκάδα που θα παρατάξει η τεχνική ηγεσία θα έχει όπως είναι αντιληπτό, διαφοροποιήσεις, σε σχέση πάντα με τον αγώνα που προηγήθηκε κόντρα στον Ακρίτα, με τους Παναγιώτου (κέντρο άμυνας) και Στεπίνσκι (επίθεση), να παίρνουν φανέλα βασικού. Νέο πρόσωπο στο κέντρο ίσως να είναι και ο Κούσουλος αντί του Μάριτς. Οι άλλοι οκτώ είναι οι Φαμπιάνο, Μασούρας, Κουλιμπαλί, Κίτσος, Άιτινγκ, Εβάντρο, Σεμέδο και Χατζηγιοβάνης.