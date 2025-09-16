Μπεργκ: «Πολύ καλή ομάδα η ΑΕΚ, θα είναι δύσκολο παιχνίδι»

Ο Νορβηγός τόνισε τη σημασία του παιχνιδιού και δήλωσε πως πρόκειται για ένα εντελώς διαφορετικό ματς σε σχέση με το προηγούμενο κόντρα στον Ακρίτα.

Επίσης υπογράμμισε πως το συγκρότημα του προετοιμάστηκε κατάλληλα για το ντέρμπι, ενώ είπε πως πρέπει να βρίσκεται στο πιο ψήλο επίπεδο η ομάδα του αύριο για να πάρουν το ζητούμενο.

Αναλυτικά τα όσα είπε: