Μπεργκ: «Πολύ καλή ομάδα η ΑΕΚ, θα είναι δύσκολο παιχνίδι»

Ο προπονητής της Ομόνοιας μίλησε στο κανάλι των πρασίνων για το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ στο ΓΣΠ (19:00)

Ο Νορβηγός τόνισε τη σημασία του παιχνιδιού και δήλωσε πως πρόκειται για ένα εντελώς διαφορετικό ματς σε σχέση με το προηγούμενο κόντρα στον Ακρίτα.

Επίσης υπογράμμισε πως το συγκρότημα του προετοιμάστηκε κατάλληλα για το ντέρμπι, ενώ είπε πως πρέπει να βρίσκεται στο πιο ψήλο επίπεδο η ομάδα του αύριο για να πάρουν το ζητούμενο.

