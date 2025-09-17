ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η θέση της F8 για την μη ύπαρξη συμφωνίας: «Έχουν προκύψει ορισμένα εμπόδια...»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η θέση της F8 για την μη ύπαρξη συμφωνίας: «Έχουν προκύψει ορισμένα εμπόδια...»

Διευκρινίσεις δίνει η Βραζιλιάνικη εταιρεία και κάνει αναφορά και στον Φερνάντο Αλμέιδα.

Την ελπίδα πως σύντμα θα επιλυθούν οι νομικές διαφορές και θα προχωρήσει η υλοποίηση της συμφωνίας με τον ΑΠΟΕΛ, εκφράζει με ανακοίνωσή της η F8.

Σημειώνει πως έχουν προκύψει ορισμένα εμπόδια που αφορούν τη νομοθεσία αλλά και κάποια άλλα ζητήματα που είναι υπό συζήτηση.

Αναλυτικά το ανακοινωθέν:

«Η F8 Sports διευκρινίζει την τρέχουσα κατάσταση των διαπραγματεύσεων μεταξύ της εταιρείας και του ΑΠΟΕΛ.

Κατόπιν της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο της ποδοσφαιρικής ομάδας, της συμφωνίας μερικής εξαγοράς μεταξύ των δύο πλευρών στις 21 Ιουνίου, τα νομικά τμήματα αμφότερων των μερών ξεκίνησαν την ανταλλαγή εγγράφων, τη σύσταση ενός χρηματοοικονομικού οχήματος για την επένδυση στον σύλλογο και τη σύνταξη του πρώτου προσχεδίου της Συμφωνίας Διαχείρισης. Το τελικό αυτό έγγραφο παραδόθηκε στις αρχές Αυγούστου 2025, εγκαινιάζοντας τις συζητήσεις σχετικά με τη συμφωνία διαχείρισης του συλλόγου και τις ευθύνες κάθε εμπλεκόμενης πλευράς.

Έκτοτε, έχουν προκύψει ορισμένα εμπόδια, κυρίως λόγω διαφορών στην εφαρμογή της νομοθεσίας μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και άλλων ζητημάτων που βρίσκονται υπό συζήτηση, με στόχο την επίτευξη μιας νομικά δεσμευτικής συμφωνίας μεταξύ της F8 Sports και του ΑΠΟΕΛ στο προσεχές διάστημα.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο επαγγελματίας που διορίστηκε από κοινού από τα δύο μέρη, ο Fernando Almeida, είχε πλήρη αυτονομία από τον πρόεδρο για να διαχειρίζεται και να λαμβάνει αποφάσεις στον σύλλογο, και ιδιαίτερα στο ποδοσφαιρικό τμήμα, χωρίς παρεμβάσεις τρίτων. Αυτό δημιούργησε ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη αυτού του μακροπρόθεσμου εγχειρήματος.

«Η F8 ευελπιστεί να επιλυθούν σύντομα οι νομικές διαφορές και να προχωρήσει η υλοποίηση αυτού του σημαντικού και φιλόδοξου έργου».

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έδωσε ραντεβού για τα ημιτελικά των 200μ. η Ολίβια Φωτοπούλου στο Παγκόσμιο Στίβου στο Τόκιο!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Στα ημιτελικά των 200μ. η Εμμανουηλίδου

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Πλήγμα στη Ρεάλ με Αλεξάντερ-Άρνολντ: Εκτός για δύο μήνες με τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η θέση της F8 για την μη ύπαρξη συμφωνίας: «Έχουν προκύψει ορισμένα εμπόδια...»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

UEFA YOUTH U19: Oι 11 της Πάφου για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η Μπενφίκα συμφώνησε με τον Μουρίνιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κυπριακές νίκες, ήττες και υπερβάσεις απέναντι στον Ολυμπιακό

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Εξασφάλισε απαγορευτικά διατάγματα το σωματείο του ΑΠΟΕΛ!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Τρία ερωτηματικά στο πλάνο Κάναντι για τη δοκιμασία στη Λεμεσό

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Νέα πρόκληση, όμως, στόχος η... απόδραση

ΑΕΚ

|

Category image

Ν.Ο Αμμοχώστου προς ΚΟΑ: «Τα ίσα δικαιώματα δεν είναι η εκπαραθύρωση άλλων ομίλων για το βόλεμα κάποιου άλλου»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ανανεώνει με την Ανόρθωση... και τον στέλνει δανεικό στον Ολυμπιακό

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις σε Ολυμπιακός Πειραιώς-Πάφος και Ομόνοια-ΑΕΚ Λάρνακας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έξαλλος ο Ντε Τσέρμπι με τη Ρεάλ: «Ντροπιαστικό το δεύτερο πέναλτι…»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κόντρα στους... πρώην του ο Μπεργκ, θέλει να τους «πληγώσει»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη