Η θέση της F8 για την μη ύπαρξη συμφωνίας: «Έχουν προκύψει ορισμένα εμπόδια...»

Την ελπίδα πως σύντμα θα επιλυθούν οι νομικές διαφορές και θα προχωρήσει η υλοποίηση της συμφωνίας με τον ΑΠΟΕΛ, εκφράζει με ανακοίνωσή της η F8.

Σημειώνει πως έχουν προκύψει ορισμένα εμπόδια που αφορούν τη νομοθεσία αλλά και κάποια άλλα ζητήματα που είναι υπό συζήτηση.

Αναλυτικά το ανακοινωθέν:

«Η F8 Sports διευκρινίζει την τρέχουσα κατάσταση των διαπραγματεύσεων μεταξύ της εταιρείας και του ΑΠΟΕΛ.

Κατόπιν της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο της ποδοσφαιρικής ομάδας, της συμφωνίας μερικής εξαγοράς μεταξύ των δύο πλευρών στις 21 Ιουνίου, τα νομικά τμήματα αμφότερων των μερών ξεκίνησαν την ανταλλαγή εγγράφων, τη σύσταση ενός χρηματοοικονομικού οχήματος για την επένδυση στον σύλλογο και τη σύνταξη του πρώτου προσχεδίου της Συμφωνίας Διαχείρισης. Το τελικό αυτό έγγραφο παραδόθηκε στις αρχές Αυγούστου 2025, εγκαινιάζοντας τις συζητήσεις σχετικά με τη συμφωνία διαχείρισης του συλλόγου και τις ευθύνες κάθε εμπλεκόμενης πλευράς.

Έκτοτε, έχουν προκύψει ορισμένα εμπόδια, κυρίως λόγω διαφορών στην εφαρμογή της νομοθεσίας μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και άλλων ζητημάτων που βρίσκονται υπό συζήτηση, με στόχο την επίτευξη μιας νομικά δεσμευτικής συμφωνίας μεταξύ της F8 Sports και του ΑΠΟΕΛ στο προσεχές διάστημα.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο επαγγελματίας που διορίστηκε από κοινού από τα δύο μέρη, ο Fernando Almeida, είχε πλήρη αυτονομία από τον πρόεδρο για να διαχειρίζεται και να λαμβάνει αποφάσεις στον σύλλογο, και ιδιαίτερα στο ποδοσφαιρικό τμήμα, χωρίς παρεμβάσεις τρίτων. Αυτό δημιούργησε ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη αυτού του μακροπρόθεσμου εγχειρήματος.

«Η F8 ευελπιστεί να επιλυθούν σύντομα οι νομικές διαφορές και να προχωρήσει η υλοποίηση αυτού του σημαντικού και φιλόδοξου έργου».